Esteban Paredes le envía un cariñoso y juguetón saludo a Johnny Herrera: "Tienes la dicha que no te voy a poder hacer más goles"

Este pasado martes Johnny Herrera colgó los guantes y se retiró del fútbol. Este miércoles el ahora ex 25 de Universidad de Chile y 23 de la selección nacional bicampeona de América debutó como panelista estelar del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En medio de saludos de Martín Lasarte y Ángelo Henríquez, Herrera fue sorprendido por un cálido y juguetón mensaje de Esteban Paredes, actualmente en Coquimbo Unido y archinémesis de su carrera como arquero. Visogol será recordado por hacerle los superclásicos imposibles al ex arquero del Chuncho.

“Quiero mandar un gran saludo a Johnny Herrera por su gran carrera que hizo tanto en la U como en nuestro fútbol chileno. Sabemos que dejó un legado muy importante y es el más ganador de la U. De verdad sólo desearle suerte en esta nueva etapa que está empezando, es muy difícil retirarse del fútbol, no es fácil”, dijo Paredes a Herrera en un video.

Agregó: “mis mejores deseos, éxito para ti y tu familia, espero que te vaya muy bien. Lo malo es que los superclásicos no van a ser de la misma forma, o no tan picantes como antes, y vas a tener la dicha que no te voy a poder hacer más goles. Un abrazo grande”.

El PICANTE y JOCOSO saludo de Esteban Paredes a Johnny Herrera ����#TodosSomosTécnicos �� pic.twitter.com/zndFoofzss — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 7, 2021

Tras el saludo de Paredes, Johnny Herrera respondió: “se agradecen las palabras de buena crianza, pero fue entretenido. Como dijo los clásicos no van a ser como antes. Recién recordaba cuando le dije el “carecuico”, ¿se acuerdan? Pero era todo parte del folklore, del fútbol y la buena onda”.

“Nos reímos, el gallo es un extraordinario goleador, no tenía idea que él me iba a mandar un saludo. Cuando me preguntaron por uno de los mejores goles que me hicieron, digo que es uno que él me la pone al ángulo en el segundo palo. Hay que ser objetivo, tuvo su buena época en Colo Colo y me hizo muchos goles”, complementó.

Por último, Johnny Herrera fue consultado si invitaría a Esteban Paredes a su partido de adiós: “no sé si voy a hacer despedida, partamos de esa base…”, cerró el nuevo comentarista de TNT Sports.