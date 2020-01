Espinoza responde a Soteldo y su nueva burla a la U: "Es gente que se fue hace tiempo y que no nos importa"

Gonzalo Espinoza volvió a hablar y le contestó a Yeferson Soteldo. El ex atacante de Universidad de Chile, actualmente en el Santos de Brasil, se burló nuevamente de la U y la temporada que tuvo al Chuncho al borde del descenso.

“Hay cosas que no importan, es gente que no está acá y que no nos importa. Para qué darle pantalla a alguien que quizás quiere crear polémica. No nos interesa. Nosotros estamos en la U, él está en otro lado y le deseo lo mejor. Se fue hace tiempo, así que ya está”, dijo Espinoza en rueda de prensa.

Por otro lado fue consultado por Unión Española, que sólo tiene agendado un partido amistoso contra Barnechea el sábado, negándose a jugar el partido por la semifinal de Copa Chile.

“Me sorprende un poco eso del amistoso, no lo sabía. Nosotros pensamos en el partido contra ellos en La Serena, no sé si es bueno hablar de la determinación que están tomando. Creo que si es que se da así no es bueno para ellos, para nosotros ni para el fútbol chileno. Es una instancia donde se lucha para entrar a una copa internacional, algo importante. Espero que se juegue, entrenamos para eso”, expuso.

La U cuenta con los refuerzos de Fernando Cornejo, Pablo Aránguiz, Luis Del Pino Mago, Sebastián Galani, Joaquín Larrivey y Walter Montillo.

“Veo muy bien a los refuerzos y la idea es que los que llegan nos ayuden a revertir lo que pasó el semestre pasado. ¿Montillo? Lo veo muy bien, es un jugador que cualquier equipo lo quiere tener por su calidad y jerarquía. En lo físico está bien y se adaptó rápido al grupo. Es un jugador con mucha experiencia que nos va a ayudar mucho, sus ganas y compromiso se le ven día a día", sostuvo.

Antes de cerrar se dio espacio para abordar su calidad de experimentado y referente dentro del camarín. El mediocampista espera guiar a los más jóvenes.

“Eso de los más chicos tienen que ir tomándolo partido a partido y ver lo que es la U, un equipo grande donde se obliga a aspirar al título, tengo una responsabilidad extra”, sentenció.