La controvertida denuncia que hizo Universidad de Chile ante la ANFP en contra de Deportes Melipilla, la noche anterior a la definición del descenso en el Campeonato Nacional, puede convertirse en un boomerang mortal para los azules.

En un rápido resumen, la U recurrió al Tribunal de Disciplina tras una acusación anónima por supuestos dobles contratos y platas negras en la administración del elenco melipillano. Once equipos se han plegado hasta ahora a la acción del cuadro universitario.

Pero Melipilla contraataca. En diálogo con Redgol, desde el conjunto potro aseguran que un perito gráfico experto puso en discusión la validez del documento notarial con la declaración de Gino Valentini, testigo clave en el caso y ex funcionario del conjunto blanquiazul.

"Las firmas no coinciden. Hay que ver si Gino firmó delante de la notaria o no", advierten desde la capital provincial, en un hecho que puede señalar un destino mortal para el cuadro universitario, si no se puede corroborar la autenticidad del texto.

¿Puede la ANFP expulsar a Universidad de Chile?



Aunque Universidad de Chile logró salvarse de todo gracias a su notable reacción de los últimos diez minutos ante Unión La Calera, una nube negra se posa sobre el horizonte azul. Y es que el reglamento de la ANFP es bastante claro si se comprueba una falsificación.

El artículo 85° letra f del reglamento de la Asociación establece que "la presentación de documentación falsa o adulterada" puede generar la "expulsión" del club involucrado, de acuerdo a la decisión del Tribunal después de la reclamación.

La movida melipillana es parte de la estrategia que prepara la defensa para este jueves, cuando el Tribunal sesione por la primera denuncia y comience a definir las últimas posiciones del Campeonato Nacional 2021.

En caso de que se atienda la denuncia, Melipilla descenderá de manera directa y Huachipato jugará la final de la promoción ante Deportes Copiapó. En cambio, una sanción contra la U puede conducir a una inédita desafiliación del elenco universitario.