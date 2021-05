Entrenador de Universidad de Chile Femenino Carlos Véliz y la posibilidad de reemplazar a Rafael Dudamel: "Nadie se ha acercado a decirme nada"

Semana a semana la continuidad de Rafael Dudamel en el banco de Universidad de Chile pende de un hilo y en la semana previa al Superclásico, algunos medios aseguraron que de partir el venezolano, interinamente lo reemplazaría Carlos Véliz, entrenador del equipo femenino azul.

En entrevista con La Magia Azul en Redgol, el estratega rechaza esta versión aunque no esconde que es un ogullo que su nombre aparezca para asumir una responsabilidad tan grande como lo es, la banca de la U.

"La verdad es que yo desconozco de dónde sale esa información, no estoy en conocimiento de eso y esa pregunta debieran hacérsela a los periodistas que dieron la noticia. Yo no estoy al tanto de eso, nadie ha hablado conmigo, yo estoy trabajando y enfocado en lo que a mi me refiere que es el fútbol femenino", aclara Véliz.

Carlos Véliz, entrenador de Universidad de Chile femenino (Agencia Uno)

Dejando en claro que "nadie se ha acercado a decirme nada al respecto".

Eso sí, el adiestrador que llegó el año pasado al cuadro universitario y ya fue subcampeón del Transición 2020 y cuarto lugar en la Copa Libertadores Femenina, no esconde que de todos modos, fue un orgullo que lo nombren.

"Por su puesto que debo reconocer que el hecho de que ya ha salido mi nombre fue bonito y me llena de orgullo y emoción, yo espero que al profesor Dudamel le vaya muy bien en beneficio de la institución", afirma.

Consultado que en el hipotético caso que esto se dierai está preparado, Véliz responde que "si mañana o pasado pasa algo y me dicen que tengo que asumirlo, yo creo que debo asumirlo, pero hay que estar preparado, porque es un sueño y no quiero que digan que me estoy candidateando, pero es un sueño".