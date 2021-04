El secreto mejor guardado del ultimo triunfo de Universidad de Chile en el Monumental: el porrazo de Rivarola en la ducha

El último Superclásico que Universidad de Chile le ganó a Colo Colo en el estadio Monumental, el 9 de septiembre de 2001, tiene tintes especiales para el ídolo azul Diego Rivarola, autor de un gol que quedó enmarcado por una legendaria celebración escalando la reja perimetral con una camiseta de Dragon Ball.

Pero hay otra historia que no aparecía en el repertorio del ex delantero universitario. Se trata de un accidente doméstico que vivió minutos antes del partido y que incluso puso en riresgo su presencia en el equipo que dirigía César Vaccia.

En conversación con Redgol en La Clave, el ariete histórico del cuadro azul recordó el peligroso episodio que vivió en los vestuarios. "Hay una anécdota que creo que nunca he contado, o muy pocas veces", reconoce Rivarola.

"El último partido en el estadio Monumental, como todos estos partidos importantes, finales o clásicos; siempre previo a los partidos hay cierto nerviosismo, cierta ansiedad", arranca el reconocido delantero de origen argentino.

"Muchas veces esa ansiedad o nerviosismo previo es durante el día y va creciendo cuando quedan menos minutos y a muchos jugadores les afecta, porque entran en la cancha con un grado de estrés mayor al normal", explica.

Pero Rivarola vivió una experiencia distinta. "Como ya me había cambiado rápido, porque uno tiene ganas de jugar se cambia rápido, me voy a las duchas a patear un balón. Y cuando estoy en la ducha me pego un resbalón", asegura.

Colo Colo será anfitrión de Universidad de Chile este domingo desde las 16:00 horas en el estadio Monumental. Foto: Agencia uno

El problema fue la humedad de la superficie y el uso de calzado deportivo. "Estaba con los zapatos de fútbol, me caigo sobre mi mano y me aprieto uno de los dedos, muy fuertemente, y me quedó dañado. Y con un dolor tremendo", rememora.

"A partir de ahí tuve que hablar con el doctor. Y era tan grande el dolor, que en los últimos diez o quince minutos estaba más preocupado del dedo que del partido. Y bueno, cuando entré al partido me ovlidé del dedo", sentencia Rivarola.

El inconveniente tuvo final feliz: "Me ayudó a bajar un poco la ansiedad y después en el partido, desarrollarlo de una forma distinta. Al principio estaba más pendiente del dedo que del partido, pero después en el partido creo que nunca más me preocupé del dedo".

