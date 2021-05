El salvador Joaquín Larrivey ilusiona a Universidad de Chile: "Ojalá poder salir campeones. Esa es nuestra esperanza"

Universidad de Chile se impuso 2-1 ante Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán y con esto cumplió su segundo triunfo consecutivo y se metió en el pelotón de avanzada en la tabla de posiciones.

Si la U se abrazó en el norte, fue obra y gracia de un sólo hombre: Joaquín Larrivey. El argentino hizo los dos goles azules y se creó varias ocasiones de gol siendo la figura del cuadro de Rafael Dudamel.

"El primer tiempo no jugamos de la mejor manera, incluso con un hombre más, el ratito que tuvimos ese primer tiempo no lo supimos aprovechar y en el segundo me parece que les pasamos por arriba, si terminaba, 5-1, por lo hecho en el segundo tiempo estaba bien", aseguró el argentino en conversación con TNT una vez finalizado el encuentro.

Joaquín Larrivey, la figura de la U ante Antofagasta (Agencia Uno)

El argentino explica que terminó muy conforme porque "nos estaba costando soltarnos de tres cuartos para arriba y lo hicimos bien. Nos faltó un poquito de puntería, pero nos vamos tranquilos y contentos con el triunfo que nos anima a pelear bien arriba".

Agregando que "me voy más contento hoy, fundamentalmente por el triunfo, pero por sobre todo porque nos soltamos mucho más

Respecto a las críticas, Larrivey dice que son normales y avisa que el plantel quiere salir campeón.

"Estamos en este equipo tan grande y las repercusiones, para bien y para mal, toman mucha magnitud. Hay que acostumbrarse y saber convivir con eso. Quedamos a un punto de los líderes, con un partido menos y estamos ilusionados con pelear el campeonato arriba y ojalá poder salir campeones. Esa es nuestra esperanza", cerró.