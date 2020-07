El mea culpa de Ángelo Henríquez por su temprana partida al fútbol europeo: "Tuve que haber sido más paciente"

Ángelo Henríquez tuvo una explosiva irrupción en el fútbol chileno. El ariete de Universidad de Chile estuvo solo un semestre en el Primer Equipo azul en 2012 y partió al gigante Manchester United de Inglaterra con apenas 18 años.

Sin embargo, el formado en el Chuncho no tuvo la continuidad que quiso en los Reds Devils, siendo relegado a las series menores del club. A partir de esto, Henríquez pasó por varios clubes del Viejo Continente buscando la consolidación, entre ellos: Wigan, Real Zaragoza, Dinamo Zagreb y Atlas de México.

Finalmente, a mitad de año en 2018, Ángelo regresó a Universidad de Chile para jugar en el equipo de sus amores. En conversación con el programa Todos Somos Técnicos del CDF, Henríquez hizo un mea culpa por su temprana salida hacia Europa.

Ángelo Henríquez junto a Sir Alex Ferguson en el Manchester United (Getty Images)

"¿Quién sabe? Hay historias de jugadores que son totalmente distintas, hay algunos que se han ido jóvenes, otros que primero se van consagrados de sus equipos. Es difícil decir que si no me hubiese ido tan pronto hubiese cambiado la cosa porque no sé qué tanto hubiese cambiado el estar seis meses más o un año más en la U antes de llegar a Manchester", señaló el atacante azul.

En esa misma línea, el ariete afirmó que "lo que aprendí de esta situación es que tuve que haber sido más paciente, tomándome las cosas con más calma, ir paso a paso, cumpliendo cada episodio. Me pasó también en Manchester, me costó aceptar que no era considerado de la misma forma que era en la U, entonces ahí me costó aceptar eso y no tuve paciencia".