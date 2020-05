El martes azul de Faustino Asprilla: recuerda su gol en Universidad de Chile ante la UC con un Ceacheí

El ex delantero de Universidad de Chile y ex astro de la selección de Colombia, Faustino Asprilla, no olvida su paso por los azules, club nacional que defendió en 2003 con 13 partidos y cinco goles.

Y de seguro el Tino aún recuerda su paso por los pastos criollos con el clásico Ceacheí de los azules en el ambiente y eso es lo que dio a entender este martes.

“¡Buen día! Chi, chi, le, le, le”, fue el comentario de Asprilla en Twitter junto a un video que recoge su gol a Universidad Católica y UdeConce.

Buen día!! Chi Chi, le le le! pic.twitter.com/R3RxqOAJFc — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) May 19, 2020

Además de la U, Asprilla fue jugador del Cúcuta, Atlético Nacional, Parma, Newcastle United, Palmeiras, Fluminense, Atlante, Cortuluá y Estudiantes de La Plata. En 1993 fue elegido el sexto mejor jugador del mundo por la FIFA.