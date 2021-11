Los años pasan pero el recuerdo de Rogelio Delgado se mantiene en los hinchas de Universidad de Chile. El paraguayo fue pilar del equipo azul que fue campeón después de 25 años, y aunque después saltó a Colo Colo, sigue en el olimpo de los forofos universitarios.

El barbudo defensor además fue compañero de Cristián Romero, flamante entrenador interino de la U y encargado de cerrar la campaña después de la renuncia de Esteban Valencia. Y le tiene fe al Relojito, aunque advierte que debe ser parte de un proceso mayor.

"Un técnico que conoce las estructuras de la U siempre será indicado para llevar adelante un proyecto importante. Pero este es un problema no sólo de resultados, sino que también de alguien que conozca el espíritu de la U", advierte el campeón del mundo con Olimpia.

En diálogo con Redgol, Delgado reconoce que "quisiera que Cristián lleve adelante un proyecto importante, como alguna vez se hizo en 1992, cuando el proyecto se llevó a cabo por profesionales que conocen el espíritu de la U".

El ex defensor siente que le falta consistencia al trabajo. "Un par de resultados no solucionarán la situación de la U. Aquí hay que hacer un proyecto importante, marcar objetivos por etapas y llevarlo adelante, con la independencia que necesitan los profesionales que conocen verdaderamente a la U", agrega.

"Acá se necesita hacer una radiografía transparente de la situación y elaborar un proyecto confiable con gente que sepa cuál es el espíritu de la U. Hay que combatir el espíritu de equipo chico, que generalmente es lo que amenaza en situaciones como esta", advierte.

La U no puede moverse por resultados



El paraguayo Rogelio Delgado conoce la delicada situación de Universidad de Chile, que de momento escapa sólo por tres unidades del antepenúltimo lugar de la tabla, que obliga a disputar una final por la permanencia ante el subcampeón de Primera B.

Pero no desespera y pide respaldo para Cristián Romero. "Desearle lo mejor, que lleve adelante un proyecto importante, que no sea criticado por un afán resultadista o inmediatista. No se puede mover el club con ese criterio", sentencia.

El ex mundialista con la selección guaraní hace un llamado para "apuntar a lo que se debe hacer y no intentar tapar la situación con algún resultado bueno. Quisiera que lleven adelante un proyecto importante, como en el 1992", concluye.

Cristián Romero debutará al mando de Universidad de Chile, en su segundo interinato con el primer equipo, este jueves ante Ñublense en Chillán. Tres días más tarde, los azules visitarán a Universidad Católica en una nueva edición del clásico universitario.