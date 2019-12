El fracaso de los refuerzos 2019 de Universidad de Chile: Más de la mitad se van o se fueron

La U comenzaba la actual temporada con la ilusión de mejorar la buena campaña que hizo Frank Kudelka en la segunda parte del año 2018 donde terminó peleando el campeonato con Universidad Católica, y además, avanzar a la zona de grupos de la Copa Libertadores, donde tenía que vencer en primera instancia a un rival accesible como era Melgar.

Sin embargo todo fue fracaso en la U en términos de resultados, ¿Pero qué pasó con los refuerzos que llegaron al inicio y a mitad de año?

Con bombos y platillos se presentó a Diego Carrasco, Augusto Barrios, Sergio Vittor, Lucas Aveldaño, Nicolás Oroz, Matías Campos López, Pablo Parra, Jimmy Martínez y Matías Campos Toro.

De todo este grupo, el argentino Sergio Vittor se fue a mitad de año a Banfield. Lo mismo hizo el lateral Campos Toro, que siguió en Santiago Wanderers.

Finalizado el año ya se le comunicó a Lucas Aveldaño que su contrato no será renovado y en los casos de Oroz y Parra, la U no hará efectiva la cláusula de compra que tenía en sus préstamos.

Se dice que Matías Campos López que tiene contrato vigente, no estaría tampoco en los planes de Hernán Caputto.

Tres días antes del debut en Copa Libertadores ante Melgar en Arequipa, Universidad de Chile anunció la contratación del panameño de Huachipato, Gabriel Torres.

Pese a ser figura del torneo anterior, el atacante apenas marcó un gol en el semestre y terminó siendo prestado al Independiente del Valle, donde fue campeón.

Con la posibilidad de incorporar tres refuerzos, la U reclutó a Osvaldo González, Marcos Riquelme y Leonardo Fernández.

Rocky tiene asegurada su continuidad para el 2020. No así Riquelme y el uruguayo. El delantero ya rescindió y no sigue, en tanto el oriental era el sueño para los azules, pero Tigres no renovó el contrato y lo sumará a su plantilla.