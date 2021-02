El duro lunes de Matías Rodríguez: "Hoy asumí que no estoy. Me hubiese quedado de por vida en la U"

Este lunes Universidad de Chile retornó a los entrenamientos de cara al 2021 y hubo un ausente que vio todo de lejos: Matías Rodríguez. Recordemos que el ex capitán de los azules jugó su último partido ante Deportes Antofagasta.

En conversación con Emisora Bullanguera, el argentino confesó que “Hoy (lunes) lo terminé de asumir, porque no me presenté. Vi las fotos de los exámenes médicos en las redes. Recibí mensajes de varias personas que trabajan en el club y me hicieron saber el cariño y que será raro no verme. Hoy pude decir: ‘ya está, no estoy´".

Respecto a cómo se dio su salida, considerando que aún tenía contrato vigente, Rodríguez cuenta que “cuando uno ya es grande, va leyendo lo que se genera en un club en relación al tema contractual de cada uno. Como no había acercamiento de parte de ellos, decidí acercarme. Decidimos en mutuo acuerdo dar por finalizada esta posiblidad de extensión de contrato“.

En todo caso el 6 no esconde que no era lo que él quería. “Me hubiese encantado seguir, pero cuando me acerqué estaba decidido de lo que quería como profesional y persona. También sabía que le estaba ayudando un poco a la U”, aseguró.

Matías independiente de la pena por no seguir, afirma que lo que lo tiene tranquilo, es que se cumplió el objetivo de mantener la categoría.

“Lo que más deseaba yo, independiente si seguía o no, era que la U siguiese en primera, donde merece estar siempre. Ese fue el objetivo principal. Veníamos con una carga física y emocional importante. Si hubiese sido por mí, me hubiese quedado de por vida. Pero entiendo los momentos, los ciclos“, cerró.