El duro balance de Federico Valdés, ex presidente de Azul Azul: "Ningún hincha de la U quiere vivir lo que vivimos ante Colo Colo"

El recuerdo del Superclásico en el que Colo Colo le hizo precio a Universidad de Chile y la derrotó por 4-1 en el estadio Monumental no será fácil de borrar. Lo sabe Federico Valdés, ex presidente de Azul Azul, que abordó el complejo momento del cuadro universitario.

En diálogo con Círculo Central, el timonel ganador de la Copa Sudamericana en 2011 le quita todo respaldo al actual plantel. "Lo que vivimos particularmente ante Colo Colo fue una cosa que ningún hincha de la U quiere vivir nunca y a mi juicio requiere reforzar el equipo. Es difícil pensar que este plantel nos dé muchas alegrías este año", analiza.

El ingeniero no dice con todas sus letras. "A mí no me gusta el plantel. Tengo la impresión, pero con información muy parcial, de que el modelo con el que están gestionando a la U es distinto del que tradicionalmente se ha usado, y tengo la impresión de que el gerente técnico tiene mucho más poder que el que normalmente tiene", subraya Valdés.

Por esta razón, prefiere darle más tiempo al nuevo entrenador universitario. "Tengo la impresión de que Santiago Escobar no es el responsable. A él le entregaron un plantel para que haga lo mejor posible. Se equivocó al poner jugadores jóvenes contra Colo Colo, pero no creo que haya tenido mucha injerencia en la conformación del plantel", puntualiza.

El ex dirigente prefiere decir que "Escobar tiene un problema estructural serio. La delantera es buena, se fue (Joaquín) Larrivey y no se ha notado, porque la U contrató delanteros que son capaces de hacer goles y complicar a la defensa rival. Pero el mediocampo no se ve sólido y la defensa nos traerá malos ratos todo el año", vaticina Valdés.

De todas formas, advierte que la solución no está en remover a quienes encabezan el fútbol, el director deportivo, Luis Roggiero, y el DT Escobar. "No hay que volverse locos y tirar el mantel después de perder dos o tres partidos", avisa.

Por lo mismo, el ex directivo asume que "si uno está despidiendo un entrenador en la fecha 5, eso implica normalmente que viene un año muy complicado. (Por eso) Hay que amarrarse los pantalones y resistir al menos un tiempo".

Finalmente, Valdés reitera que "Santiago Escobar no es el responsable de lo que está pasando" y pide nuevos jugadores. "Hay que esperar la mitad de campeonato para reforzar el equipo en lugares en que resulta muy evidente que no estamos dando el ancho", completa.