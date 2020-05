El día que René Orozco no quiso que Claudio Borghi fuera el entrenador de Universidad de Chile

Luego de quedar eliminada frente a Cobreloa en el Clausura 2003, Víctor Hugo Castañeda dejó de ser el entrenador de Universidad de Chile.

Rápidamente los regentes azules comenzaron a buscar urgentemente un director técnico para el 2004, y luego de varias entrevistas a llegaron a dos posibilidades: Héctor Pinto, que no tenía experiencia en primera división, y hasta ese momento, su fortaleza era trabajar con las divisiones menores, como lo hizo con la selección que clasificó a Chile a los Juegos Olímpicos Sidney 2000, de hecho después de la llegada de Nelson Acosta, era hasta ese momento ayudante técnico de Juvenal Olmos en la Roja adulta.

El otro, era el argentino Claudio Borghi, de gran campaña en Audax Italiano y que gustaba mucho por su vocación ofensiva.

Llegó la hora de elegir y la directiva de la Corfuch se inclinó por el trasandino 6-5, aunque faltaba un detalle no menor: el voto del presidente, René Orozco.

El Doctor dejó las cosas empatadas 6-6 y como según los estatutos de la Corporación, en caso de empate el voto del presidente vale doble, le toco decidir e inclinarse por el Negro Pinto.

En ese momento Orozco aseguró que "las votaciones acá tienen una mecánica y se respeta la democracia. Hubo diferentes opciones y hay reglamentos bien claros que no los hice yo, que están hace muchos años y dicen que en caso de empate dirime el presidente. No hubo un contrincante para Pinto, sino muchas opciones", aclaró en ese momento el dirigente negando que fuera Borghi el otro candidato en discusión.

Por su parte el Bichi, contó algo de esta historia en el programa Lado B de Leonardo Burgueño donde aseguró que "hubo una votación, perdí la votación, según me cuentan con un voto doble de don René Orozco, dijo no. Ahí se acabó la posibilidad. De ahí a firmar no tengo idea".