No cabe duda de que 2011 es un año que los hinchas de Universidad de Chile tienen grabado a fuego, no sólo por los tres títulos, si no que además por el fútbol de Jorge Sampaoli, que partió con muchas dudas y desconfianzas y terminó consagrándose con honores.

Luego de ganar en forma invicta la Copa Sudamericana con Eduardo Vargas como figura de ese equipo, la U venció a Universidad Católica en semifinales del Torneo de Clausura y tuvo que enfrentar a Cobreloa en la final, con partidos de ida y vuelta.

Precisamente el primer encuentro entre loínos y azules se tenía que disputar el 26 de diciembre en el antiguo Municipal de Calama, por lo que Sampaoli adoptó una drástica medida: los jugadores pasarían la cena de navidad en casa, pero a las 2 am tenían que presentarse en el Hotel Intercontinental para concentrarse.

El casildense decidió pasar la Nochebuena en el restaurante del recinto ubicado en Vitacura, junto a las familias de sus inseparables Jorge Desio, su preparador físico y Sebastián Beccacece, su ayudante de campo.

Luego de la cena, Sampaoli se paró de la mesa y desapareció unos minutos para reincorporarse a los festejos vestido de Viejito Pascuero, para sorpresa absoluta de sus dos colaboradores y también del preparador de arqueros Eduardo Azargado, que comía junto a su familia en otra mesa de ese lugar.

Sampaoli había dejado atrás el estereotipo de entrenador exigente y serio para convertirse en un Santa Claus con barba blanca y que intentaba engañar a los niños presentes asegurando que él era "Papá Noel" como le dicen los argentinos.

Lo más curioso es que la hija pequeña de Beccacece no le creyó y le dijo "vos no sos Papá Noel, vos sos Jorge, no me engañas", desatando la risa de los presentes.

A propósito de los diez años de la obtención de la Copa Sudamericana, TNT Sports emitió un documental en el que Jorge Sampaoli se refirió a esta anécdota entre risas al recordar esa noche y confesó que se arrepiente de haber concentrado a la U esa Nochebuena.