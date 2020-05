El deseo de la bullanguera Su Helen Galaz: "Me gustaría jugar por la U, mi padre estaría orgulloso"

Su Helen Galaz es una de las referentes de la generación dorada de la selección chilena femenina. La mundialista y actual jugadora de Santiago Morning estuvo con Contragolpe de Redgol y reveló su mayor deseo en el fútbol.

La lateral es reconocida hincha de Universidad de Chile y ante la pregunta de si le gustaría vestir de azul a futuro, Su Helen fue clara y no desmintió nada.

"Sí, me gustaría jugar alguna vez en la U, pero yo creo que más adelante. Ahora estoy super bien en Santiago Morning, no sé que pueda pasar en un par de años, pero sí, obviamente me gustaría jugar por Universidad de Chile. Mi padre estaría orgulloso", expreso con una sonrisa en la cara.

Su Helen Galaz en el Mundial de Francia

La seleccionada chilena es pilar fundamental en los esquemas nacionales, tanto en la Roja Femenina como en su actual equipo, Santiago Morning, donde por la crisis del coronavirus tuvieron la reducción del 18% en sus sueldos.