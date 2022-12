La noche del martes se realizó un evento cargado a Universidad de Chile, el que tenía como misión colaborar con la familia del entrenador del plantel femenino, Carlos Véliz, por la dedicada salud de su mamá, Patricia Schmauck.

Ella sufre de un severo cáncer y la familia ha tenido que costear un importante tratamiento para cuidar su estado, por lo que el pueblo azul quiso dar una mano a un técnico que les ha dado grandes alegrías en los últimos años.

Es por esto, que uno que le tira la sangre azul, Marcelo Díaz, no quiso quedar al margen del evento que se realizó en el Havana Salsa, de manera de dar un apoyo y ser un enganche para que más hinchas pudieran colaborar.

Si bien el actual jugador de Audax Italiano, donde comenzó a entrenar la semana pasada en la Ciudad de Campeones, pudo estar sólo un momento por el tema de los descansos para su vida profesional, aceptó compartir con el mundo azul.

Esto, a semanas de que en definitiva Azul Azul cerró la puerta para su regreso, donde en una carta, el ex Libertad de Paraguay, confesó que de parte de la U no hubo ofrecimiento alguno para su regreso a la institución que lo vio nacer.

Díaz aprovechó de tomarse fotografías con los hinchas bullangueros, dejando siempre un mensaje positivo para el técnico Véliz.

"Creo que nuevamente demostramos que los hinchas de la U somos pasionales y sentimentales y a los nuestros no los dejamos. Carlitos te deseo lo mejor, sé que como persona eres un grande y como técnico ni hablar. Para lo que necesites estoy acá, para tu familia también. Me despido porque tengo que entrenar muy temprano. Gracias a ustedes por venir, ojalá se lleven todas las camisetas para ayudar. Les deseo lo mejor y les agradezco todo el cariño que siempre me dan", comentó Díaz.

Revisa las declaraciones de Marcelo Díaz: