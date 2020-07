El Superclásico de Marcelo Vega: "La U tiene una hinchada muy fiel, la de Colo Colo es más exitista"

Marcelo Vega tuvo una extensa carrera que le dio cariño casi en todos lados. "En Wanderers me trataron súper bien, me quieren muchísimo. En Unión (Española) para qué hablar. Colo Colo lo mismo", reconoce el Toby en conversación con La Redgoleta de RedGol.

"Son amores diferentes, pero donde más me han querido claramente es en Colo Colo y la Unión", sentencia el ex futbolista y hoy comentarista de CDF, que reconoce a Universidad de Chile como uno de los pocos lugares donde no dejó buenos recuerdos.

"En la U jugué poco, menos de seis meses. Llegué de Portugal, me iba para Emiratos Árabes, se da esta opción y no quería viajar más. Estuve re poquito, nada; y aparte la U estaba con problemas de plata, no estaba bien, no tenía para contratar mucho y pagar", recuerda.

Marcelo Vega destacó el papel que cumplen los hinchas de Universidad de Chile en el rendimiento del equipo (Agencia Uno)

De todas formas, hizo una constatación. "La U tiene una hinchada muy fiel. La de Colo Colo es más exitista: no gana un par de partidos y le cuesta ir al estadio, porque está acostumbrada a ganarlo todo. Y la U ha tenido un hincha fiel, que la sigue para todos lados", valora Vega.

"Recuerdo cuando ganan el campeonato en El Salvador, con un estadio lleno de la U. El año pasado, cuando estaban mal-mal, el estadio estaba repleto. Y la U no lograba ganar", explica el mundialista chileno.

"(El público) te ayuda bastante. Por eso se habla el tema de que están viendo cómo colocar sonido de la barra por parlantes, por la ayuda que le da la hinchada al equipo, porque el jugador se acostumbra", sentencia el Toby.

Y va más allá. "La U te tira para arriba. Me acuerdo de la U del Leo Rodríguez, de Marcelo Salas, cuando en los últimos minutos a veces iban empatando y la U se iba para arriba y empezaba la gente y terminaba ganando el partido", recuerda.

El próximo mes habrá Superclásico entre la Y y Colo Colo. Y bajo las actuales circunstancias, Vega cree que "puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver un partido que no va a ser tan bueno, pero tampoco puede exigirse mucho".

En ese sentido, manifestó su preocupación "porque tres semanas para volver al fútbol es muy poco. Lo que vamos a ver son partidos complicados, con muchos problemas técnicos y de imprecisiones. El fútbol no va a ser de lo mejor, olvídate de querer ir a presionar arriba".