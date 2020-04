Edison Mafla y el apodo de conocido stripper: "Me siento halagado. Si Dios le dio esos dotes que lo aproveche"

El ex mediocampista colombiano, Edison Mafla, defendió la camiseta de Universidad de Chile entre principios de 1998 y mediados de 1999. No jugó mucho ni brilló de forma rotunda, pero ganó una Copa Chile y fue parte el plantel campeón de Primera División el 99. Y su nombre aún se recuerda.

“Hacíamos las prácticas de fútbol y me metían en el otro equipo. Me entrenaba bien y no tenía lesiones. Hasta mis compañeros preguntaban por qué no me ponían. Estaba César Vaccia de técnico y no se me dio la oportunidad. Por eso regresé a Colombia”, dijo Mafla a ADN Deportes.

Agregó que “en ningún momento me afectó la llegada del Leo Rodríguez, sino todo lo contrario. Me ayudó a crecer como jugador y como persona. Era un jugador muy importante en la U de muchos años, ídolo. Desafortunadamente no tuve mucha continuidad”.

Y era inevitable que le preguntaran por el nigeriano Henry Churchill, el nigeriano que llegó a fines de los 90 a Osorno a probar suerte como boxeador, pero terminó bailando en lugares nocturnos como stripper. Al africano, que tiene el mito de venir “muy bien equipado” de fábrica, aún se lo conoce como “El Negro Mafla”.

“No lo sabía, apenas me vengo a enterar. Si tenía otras cualidades está bien. Yo no bailo bien, no me da para stripper. Bailo como se hace en Cali. Esos dotes se los dio mi Dios al nigeriano y que lo aproveche al máximo”, dijo Mafla, el futbolista

Sentencia que “me siento halagado y orgulloso que le digan Mafla. Y ahora lo están disfrutando todas las chicas de Chile y de todas las partes del mundo (risas)”.