Echan al agua a Hugo Notario por buena gente: "Nunca me han devuelto un departamento más limpio"

Hugo César Notario, el ex delantero argentino que defendió a Universidad de Chile en 2009 es recordado por los hinchas de la U y el fútbol criollo en general por su escaso aporte sobre los pastos nacionales.

Si bien el atacante le ponía empeño, sus dotes técnicos resultaron estar lejos de lo que necesitaban los azules tras el éxodo de Raúl Pipa Estévez y su paso por el Chuncho duró pocos meses.

En Radio ADN se acordaron del oriundo de Clorinda, que actualmente tiene 40 años, y a Juan Cristóbal Guarello le contaron un detalle que habla bien de las costumbres del ex azul.

Según le detallaron a Guarello de primera fuente, Notario fue un inquilino ejemplar y la vivienda que ocupó en arriendo durante su estadía en Santiago fue devuelta impecable, destacando incluso por sobre gente que, supuestamente, tiene más “clase”.

“Una fiel auditora, que es corredora de propiedades, me cuenta y voy a citar textual… he recibido departamentos asquerosos dejados por diplomáticos, pero nunca me han devuelto un departamento más limpio como el que dejó Hugo Notario”, contó el periodista.

Notario vistió las camisetas de Sport Colombia y 12 de octubre en Paraguay antes de fichar por la U. Guaraní, General Caballero, Deportivo Libertad, Sol de América de Formosa, Club Atlético Sarmiento, Juventus de Clorinda y Talleres de Clorinda fueron los otros clubes del atacante.