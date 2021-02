Dudamel no se molesta con los candidatos a reemplazarlo en la U: "Seguro otros tendrán su oportunidad, que se sigan preparando y haciendo mérito"

Universidad de Chile se mentaliza en el importante partido contra Unión Española de este sábado como locales por la antepenúltima fecha del Torneo Nacional. Los azules respiran un poco más tranquilos, pero aún no logran salvarse del puesto de liguilla de promoción en la tabla ponderada.

Además, un triunfo puede meter a los azules en puesto de clasificación a Copa Libertadores pese a que las críticas al rendimiento de Rafael Dudamel están latentes. De hecho, hace algunos días se escuchó el nombre de Ronald Fuentes como posible candidato al banco del Chuncho en reemplazo de Rafael Dudamel y otros como Miguel Ramírez manifestaron que sí dirigirían a la U.

“Me siento orgulloso y privilegiado. Gracias a Dios siempre en mi carrera me ha tocado estar en lugares importantes, en los que muchos quisieran estar, y es normal. Las aspiraciones son naturales de los seres humanos hoy que estoy acá tengo que disfrutarlo y esforzarme a fondo como lo hago”, dijo Dudamel en rueda de prensa.

Agrega que “ojalá el día de mañana, cuando Dios considere que nuestra etapa acá haya terminado, por ahora diciembre de 2021, seguro otros tendrán su oportunidad. Que se sigan preparando y haciendo mérito para estar en este lugar que realmente es una estructura fantástica, un club en el que me siento orgulloso de trabajar y representar. Sólo me ha faltado disfrutar de esa maravillosa hinchada. Dios me dé la oportunidad de hacerlo. Las aspiraciones son naturales, triste quien no las tenga. Hoy soy yo el que está acá y orgulloso de ocupar este lugar”.

Por otro lado Dudamel abordó las declaraciones de Joaquín Larrivey, quien sostuvo que la relación entre el plantel y el técnico mejoró tras un cambio de chip del adiestrador venezolano.

“¿Qué hemos cambiado? Yo creo que cuando los jugadores hablan que he estado más cerca es por diariamente o más continuamente acercarme, conversar y abordar más lo humano y personal en vez de lo profesional. Una de las cosas más difíciles de la vida son las relaciones humanas, el poder entender, comprender, respetar e integrarse a los diferentes caracteres que conforman un plantel o institución”, expuso.

“Ha formado parte de nuestro proceso en la U, donde inicialmente, sin descuidar lo humano, hacíamos más énfasis en lo futbolístico. En muchas ocasiones crees que tiene varios aspectos cubiertos, pero tu jugador está ávido de más atención en lo personal. Estrechamos esa comunicación que en ningún momento ha estado rota ni quebrada, sencillamente se produjo un espacio o vacío que lo atendimos y llenamos. Cuando esto ha sucedido me despertó mayor orgullo por mis jugadores, porque me di cuenta que la calidad humana de ellos y su familia es espectacular”, sentenció.