Dudamel abre por primera vez la puerta para que Montillo siga en la U: "Quizás pueda recapacitar"

El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, se abrió por primera vez a la posibilidad de que Walter Montillo recapacite de su decisión de retirarse al final de la temporada y siga como jugador de Universidad de Chile en 2021.

En conversación con TST de CDF, el técnico venezolano reconoció su deseo de que "quizás Walter pueda recapacitar", a menos de tres semanas de que anunciara que dejará el fútbol competitivo cuando termine el presente campeonato 2020.

"La idea mía es alcanzar ese punto, ese nivel de felicidad, de fluidez futbolística, que el entrenador y el jugador podamos encontrarnos en el mejor punto de trabajo, para que luego aparezcan esas sensaciones", explica el estratega azul.

"Y de ahí tener una decisión en la que podamos encarar lo que viene con tranquilidad y satisfacción, de que la determinación que yo había tomado la eché para atrás porque estoy feliz", manifuesta Dudamel.

El ex seleccionador venezolano se pone en el lugar de los jugadores del plantel azul que están llegando a la recta final en sus carreras: "Me hubiese encantado conocerte a los 25, al igual que a (Joaquín) Larrivey, (Jean) Beausejour, Matías (Rodríguez) o el mismo Osvaldo (González), que son tipos tan competitivos pero tienen 35 años y eso no pasa en vano".

"Quiero que ellos alcancen ese punto de felicidad, de satisfacción. Y como se los dije a ellos: no soy yo, no es Dudamel quien les va a decir cuándo se van a retirar. Lo que sí les digo es que quiero que mientras estén con nosotros, sean felices", recalca el ex arquero.

El estratega asume que la relación con La Ardilla debe fortalecerse para encontrar la mejor decisión sobre su futuro. "No se ha soltado a fluir la relación de Walter, Dudamel, el fútbol, que sea solamente fútbol", explica.

"Hay un gran respeto entre nosotros. Pero yo quiero que llegue pronto, por su tranquilidad, sea cual sea la decisión, seguir o no seguir; quiero llegar a sentir que haya una mayor fluidez, para que él disfrute y nos dé su mayor aporte", ratificó Dudamel.

"Yo estoy seguro de que si llegara a fluir pronto (la relación) y llegásemos a alcanzar esos niveles de felicidad en el campo, en el día a día y en el partido, voy a ser irresponsable quizás, y quizás Walter pueda recapacitar", sentenció el entrenador universitario.

Universidad de Chile se prepara para su próximo desafío, nada menos que el clásico universitario contra Universidad Católica, que se disputará este miércoles desde las 18:30 horas en el Estadio Nacional, por la 21ª fecha del Campeonato Nacional.