Director deportivo de Pumas: "No hemos recibido ningún contacto oficial por Felipe Mora"

Universidad de Chile estaría interesado en repatriar a uno de sus grandes goleadores de los últimos años: Felipe Mora. El ariete cumple un papel secundario en el ataque del Pumas de México, por lo que no sería descabellado un regreso al fútbol chileno.

Sin embargo, el propio director deportivo del club azteca, Jesús Ramírez, aseguró que no ha llegado ninguna oferta formal por el jugador: "Oficialmente no, obviamente está la disponibilidad para cualquiera de nuestros jugadores, pero ahora no ha habido algo concreto", confesó a Análisis Puma.

Las palabras de Jesús Ramírez, quien también estuvo en el sorteo de la Liga de Campeones de la Concacaf.



En breve el Hablemos de Pumas por Youtube.



Vía @Brian_BA9 pic.twitter.com/cwUx1gzEtd — Análisis Puma (@AnalisisPuma) December 10, 2019

De esta manera, desde la dirigencia del club mexicano desmintieron cualquier acercamiento de los azules por fichar al delantero.