Diego Rivarola recuerda a Carlos Pluto Contreras: "Hay un profundo dolor en la U"

Este viernes 17 de abril dejó de existir Carlos Contreras, defensor del Ballet Azul y jugador de la selección chilena que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962.

Diego Rivarola contesta el llamado de Redgol y rarifica que "todos sabemos que el Pluto fue un estandarte del Ballet Azul, un ídolo de la época".

El Gokú manifiesta que "hay un profundo dolor en la U, de los ex jugadores y en mi caso me tocó visitarlo hace un par de años, ya estaba mal y lo conocí bien, a su familia, lamentablemente no lo conocí antes".

El ex atacante representa el dolor de la U frente al lamentable deceso. "Estoy apenado y triste por lo que pasó, pero él estaba pasando un momento difícil y estoy seguro que ahora está descansando en paz", asegura.

La Corporación de ex jugadores de Universidad de Chile en conjunto con la institución Sueño Azul fue en ayuda del Pluto hace dos años, y en ese momento la esposa de Conteras, Luz Vázquez contó que “estoy muy agradecida porque uno muchas veces siente que ellos están olvidados como jugadores, pero esto para nosotros es muy importante”.