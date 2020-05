Diego Rivarola: "El Monumental tiene que ser una motivación para que el jugador de la U gane"

El septiembre se cumplen 19 años de la última victoria de Universidad de Chile ante Colo Colo en el estadio Monumental, un reducto que se ha convertido en la pesadilla de los azules.

En esa jornada uno de los goleadores fue Diego Rivarola, quien ahora ve desde la vereda del ex futbolista cómo se acumulan los años sin abrazos de la U en Pedrero.

En conversación con CDF, el ídolo azul reconoce que "si uno tuviese la respuesta o la verdad ya la hubiese implementado. Yo estoy cerca de los jugadores todos los años y muchas veces me ha tocado hablar con muchos previo al partido".

Pero sí aporta su propia receta. "Siempre he dicho que el Monumental es una cancha que tiene que ser una motivación para que el jugador de la U gane. Que no sea 'tenemos que buscar un resultado porque lo necesitamos, porque hace mucho no ganamos', no", apuntó.

"El Monumental tiene que ser de motivación individual, que lleve a lo grupal a hacer una cancha que te motive ir a jugar", reflexionó Rivarola, quien terminó en 2011 su carrera como futbolista, en Universidad de Chile.

La apuesta de Rivarola va por el lado de desestigmatizar el estadio de Colo Colo: "A mí siempre me gustó jugar en el Monumental porque es una linda cancha para jugar, es una cancha grande, que te da espacio, que te da posibilidades, que tiene buen pasto".

Y luego remata. "Es una cancha agradable para jugar y a mí me motivaba ir a jugar con toda la gente en contra. Y en los equipos en que me tocó jugar se contagiaba la motivación y después íbamos y hacíamos buenos partidos ahí", completó.

La U puede cumplir 19 años sin ganar en el estadio Monumental