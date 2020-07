Diego Rivarola: "El Guatón Vega dijo que siempre había sido de la U, el chanta"

Diego Rivarola estuvo invitado al Late de La Magia Azul en Redgol y entre muchos temas que tocó, se acordó cuando Marcelo Vega fue jugador de Universidad de Chile en 2003.

El Gokú había vuelto a la U luego de su paso por Atlas en el primer semestre de ese año y pudo ser compañero del mundialista en el la segunda parte del año y recuerda lo simpático que fue como compañero, pero asegura que en el camarín les dijo a todos que era hincha azul .

“El guatón Vega dijo que siempre era de la U, el chanta. Todos los que lo conocemos, sabemos que era un personaje. Un tipo que es muy chistoso, tira tallas todo el día, es un tipo bien especial", cuenta Rivarola.

Marcelo Vega actual comentarista del CDF (Pantallazo)

En todo caso el ex delantero de la U, elogió las condiciones que tenía el Tobi.

"Era un crack con la pelota, era un jugadorazo, a mí me llamó la atención la técnica", aseguró Diego Rivarola.

Agregando que "yo la verdad que no lo tenía muy identificado, porque los primeros años no sé dónde estaba el Guatón, no me acuerdo si estaba acá en Chile. Pero era un personaje el guatón, el Guatón fue un personaje. Uno de los personajes que pasó por la U”.

Respecto a los dichos de Vega como comentarista que candidateaba a la U de Hernán Caputto otra vez al descenso, Gokú se lo toma a la broma.

“El Guatón es de esos tipos que te dice las cosas y que no le importa mucho. Habla de todo, pasa que no sabes cuando habla en serio, de verdad o no. Pero bueno, qué va a decir, ¡si es colo colino!”, cerró.