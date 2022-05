El uruguayo Diego López , quien será oficializado en las próximas horas como nuevo DT de Universidad de Chile , vio el triunfo azul ante Huachipato en el estadio Santa Laura y, pese a que no ha firmado, entregó algunos conceptos a la prensa apostada en Plaza Chacabuco.

Universidad de Chile volvió al triunfo: con un Pablo Aránguiz a toda orquesta, el equipo dirigido interinamente por Sebastián Miranda se impuso por 3-2 a Huachipato en el estadio Santa Laura con doblete del ex Unión Española y otro de Darío Osorio. Eso sí, lo terminó pasando algo mal, puesto que se imponía por 3-0 con comodidad y dos penales, convertidos por Gonzalo Montes y Cris Martínez, le pusieron un signo de interrogación cerca del final. Pero le alcanzó para quedarse con los puntos.

Y en la tribuna había un “espectador” bastante especial: el entrenador uruguayo Diego López, quien llegó a Santiago para negociar los últimos detalles de su contrato con la U y aprovechó para ver a sus futuros dirigidos en cancha.

Si bien no podía hablar, ya que aún no estampa su rúbrica, el ex DT de Peñarol entregó algunos conceptos a la salida del estadio. “Mañana nos reuniremos y ahí vamos a ver. Es un desafío deportivo muy lindo, muy grande”, apuntó el estratega con entusiasmo.

Una vez cerrado el acuerdo, Diego López debe volver a Uruguay por temas personales, por lo que no es seguro que dirija en la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional ante Cobresal la próxima semana, postergándose su debut oficial para la llave con General Velásquez por la Copa Chile.

López, de 47 años, hizo prácticamente toda su carrera de jugador en Europa entre el Racing de Santander de España y el Cagliari, mismo elenco donde debutó como DT y que dirigió en dos períodos. También estuvo a cargo del Bologna, Palermo y Brescia en 2020, para luego tomarse la temporada 2021 para descansar y buscar otras oportunidades. Peñarol fue su único desafío en Sudamérica entre 2018 y 2019, donde obtuvo un destacado 61% de rendimiento con un Clausura, un Apertura y un Campeonato Uruguayo a su haber.