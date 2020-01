Deportes Iquique va con todo y lanza la mejor oferta para quedarse con Lucas Aveldaño

Iquique se mantiene como uno de los equipos con más avances en materia de refuerzos, con un plantel que suma ya nueve incorporaciones, incluyendo varios estelares como Álvaro Ramos, Alejandro Contreras, Ricardo Blanco y Rafael Caroca.

Sin embargo, el apetito no cesa en Jaime Vera, quien tiene en sus planes a Lucas Aveldaño, ex defensor de Universidad de Chile y que no renovó con los universitarios porque no alcanzó a sumar el mínimo de minutos estipulados tras el anticipado cierre del campeonato.

Según reconoció el representante del zaguero, Horacio Rossi, las conversaciones están avanzadas. "Iquique mostró un claro interés en contratarlo y estamos valorando la posibilidad", estableció en declaraciones que recoge La Estrella de Iquique.

Aunque hay una opción de Belgrano de Córdoba, los Dragones tienen camino recorrido. "Iquique está decidido a contratarlo y cuando un club lo está, avanza", agrego el agente del futbolista de 34 años, que jugó 20 partidos y marcó un gol en su última temporada con la U.