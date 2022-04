Darío Osorio se sincera con su apodo de la "Joya" en Universidad de Chile: "No me gusta mucho"

La gran revelación de la temporada en Universidad de Chile ha sido el juvenil Darío Osorio, quien con el pasar de las fechas se ha transformado en un indiscutido para el técnico Santiago Escobar en sus formaciones.

Si bien desde que su nombre comenzó a sonar en el primer equipo, venía con el apodo de "la joya", el propio jugador de 18 años deja ver que no es de su agrado.

"A mí cuando me pusieron ese apodo no me gustaba mucho, o sea todavía no me gusta mucho porque es como una presión que siente uno, pero lo trato de tomar con calma, seguir aprendiendo, seguir mejorando y demostrarlo en cada partido", comentó en entrevista con Canal 13.

El jugador que llegó a los 11 años a los azules, luego de unas pruebas masiva en la localidad de El Melón, cuenta cómo fue su acercamiento con el fútbol.

“Mi mamá jugaba a la pelota en un club de barrio. Yo nunca la ví jugar pero me dijeron que era buena, incluso cuando estaba embarazada jugaba”, destaca Osorio.

En ese sentido, al ser aprobado en las inferiores de Universidad de Chile tuvo que dejar su casa para venir a Santiago, para pasar por el largo camino de la formación.

"Yo me vine a los 11 a vivir acá a Santiago y las primeras semanas me quería puro devolver a mi casa, porque era muy mañoso, no me gustaban las comidas, no me gustaba estar solo. Pero después llegaron compañeros de mi edad, me hice amigo de ellos, conversamos harto y me fui acostumbrando un poco más", cuenta.

Por lo mismo, ahora que está teniendo continuidad asegura que tiene una buena relación con Santiago Escobar, quien le abrió las puertas para ser titular.

"Me ha dado la confianza y siempre le voy a agradecer. Me habla, me da consejos, me dice lo que tengo que mejorar y lo que puedo seguir aprendiendo. Su estilo de juego es como de presionar alto, tocar bien el balón, un estilo de juego que a mí me gusta. Nosotros siempre vamos a apoyar al que esté, esas decisiones no pasan por nosotros, siempre vamos a respaldarlo", enfatiza el jugador azul.

Si bien cuando los jugadores comienzan a brillar en el fútbol chileno dan el salto a otras ligas, por el momento, Osorio asegura que tiene bien puestos los pies en la tierra.

"Yo creo que lo que haría en este momento es seguir aprendiendo aquí en la U, porque han pasado varios casos de clubes chilenos se van a Europa y se terminan perdiendo", detalla.

Sueño en la Roja

Darío Osorio es habitual en la selección chilena Sub 20 que dirige Patricio Ormazabal, donde estando en esos entrenamientos le ha tocado la oportunidad de compartir con la Roja adulta donde tiene a sus mayores ídolos.

"Siempre va a ser un sueño jugar con alguno de la Generación Dorada, ya he tenido la oportunidad de entrenar con ellos y es interesante que yo en algún momento pueda compartir con ellos. Es el sueño de todo futbolista. Me gustaría estar con Alexis, con Charles, con Vidal, Medel, en realidad son todos, me gustaría alcanzar a jugar un partido por último", finaliza.