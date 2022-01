El Caso Melipilla estableció su sentencia definitiva esta semana. El Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó el descenso de los Potros a Primera B por el descuento de seis puntosn en el último campeonato, a raíz de la acreditación de irregularidades administrativas.

Sin embargo, el periodista Danilo Díaz revela un ingrediente singular en la actuación de la ANFP en esta materia, específicamente en la decisión de postergar la disputa de las finales de promoción que inicialmente contemplaban a Deportes Copiapó vs Curicó Unido.

En su tradicional columna en El Mercurio, el antofagastino advierte que el presidente de la asociación, Pablo Milad, "fue amenazado con las penas del infierno y (...) optó por aplazar la disputa de la postemporada".

Con esta movida, Milad permitió que los puntos descontados a Melipilla correspondieran a la temporada 2021 y no a la 2022, gracias a que las bases establecen que la resta debe efectuarse en el campeonato vigente y por la postergación, este "no concluyó".

"Así se salvaba a Huachipato, que después de una pésima conducción deportiva, recibía una nueva vida", profundiza Díaz. Los acereros ahora jugarán la liguilla ante Copiapó, que no tiene entrenador y ha perdido parte de su plantel, en vez de sufrir el descenso directo.

"Por lo anterior, nadie cree que la decisión de la ANFP buscó cautelar el desenlace de la promoción. Simplemente, con los antecedentes arriba de la mesa, se protegió a los acereros", sentencia el comunicador.

Y qué pasó con Universidad de Chile



La singularidad que señala Danilo Díaz tiene que ver con Universidad de Chile y la denuncia que elevó Melipilla ante el Tribunal por dobles contratos, en el caso del ex defensor azul Ramón Arias. Aunque la acusación no está resuelta, no hubo suspensión de nada.

"Llama la atención que la mesa de la ANFP diera luz verde para la reanudación previo al fallo de la denuncia de Melipilla en contra de Universidad de Chile. Si existiera coherencia, el torneo tendría que esperar el curso legal de esa acción", complementa el periodista.

Un buen relato que habla de la discrecionalidad en las decisiones claves del fútbol chileno, que en el Caso Melipilla terminó perjudicando a los Potros y a Copiapó en favor de Huachipato y Curicó Unido.

Por su parte, Universidad de Chile descansa en la tranquilidad de que, aparentemente, la ANFP no considera graves los hechos denunciados en contra del cuadro azul, al punto de que todo puede seguir como si no hubiera pasado nada.