Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Deportes La Serena por el Campeonato Nacional, el que será el primer encuentro tras la salida de Santiago Escobar y del relevo de Sebastián Miranda en un interinato.

Por lo mismo, el entrenador que estaba en la sub 17 de los azules, realizó de forma inmediata cambios, donde regresó al plantel a los castigados Cristóbal Campos, Junior Fernandes, José María Carrasco además del cortando Nahuel Luján, quien entrenaba pero no era considerado.

"Lo primero que quisiera decir es que me he encontrado con un grupo que tiene muchas ganas. Me he sentido muy cómodo por la actitud, por las ganas que han mostrado hacia el trabajo. En base a eso yo cuento con todos los jugadores, José María, Cristóbal que en su momento estuvo castigado, Junior y Nahuel. Cuento con todo el plantel para tratar de salir del momento complicado. Más allá de lo específico, que todavía me queda un entrenamiento para que ellos sepan el once, yo cuento con todos los jugadores. Me han mostrado respaldo y respeto, lo que me tiene confiado en lo que puede venir", comentó Miranda en su primera conferencia de prensa.

Por lo mismo, precisa su información con el caso de Luján, el jugador argentino que a comienzo de temporada le dijeron que no iba a ser considerado, en voz de Luis Roggiero y Santiago Escobar, pero que ahora vuelve a tener esperanza entrar, al menos, en la citación.

"Yo lo dije, yo tengo a disposición a todos los jugadores. A mi el club no me dijo en ningún momento que había un jugador fuera de la nómina. Tengo la oportunidad de elegir quiénes juegan y quiénes están citados. Dentro de esos está Nahuel, que lo conocí en el periodo en que fui ayudante de Cristián Romero. No tengo problemas si el día de mañana lo considero. Tuve una conversación con él, se lo hice saber y después de que me vaya si él se quiere ir o el club toma otra determinación no me tengo que involucrar. Sé que es jugador de la U y que puede entrar en la nómina y él también trabaja para eso", detalla Miranda.

En ese sentido, el interino se muestra confiado en lo que puede hacer con sus dirigidos, que en la interna le han entregado todo el apoyo para esta nueva etapa en Universidad de Chile.

"La U siempre tiene que ganar, es un equipo grande, que tiene apoyo de la hinchada tremenda y el objetivo mañana es ganar. Entendemos que tenemos necesidad por la posición en la tabla. Por eso mismo nos hemos enfocado en trabajar, preparar el partido de la mejor manera. La actitud de los jugadores ha sido buenísima, me he llevado una grata impresión. Me han demostrado que somos capaces de revertir y la primera prueba es mañana. Estamos confiados de un buen resultado", finalizó.