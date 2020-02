Cristóbal Campos y su debut en Universidad de Chile: "Es algo que uno espera desde pequeño"

Cristóbal Campos fue la gran sorpresa en la oncena de Universidad de Chile para enfrentar a Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores. El joven portero debutó en el cuadro azul debido a las molestias del portero titular Fernando De Paul.

Su estreno no fue como esperaba. La U cayó por 2-0 con un poco de responsabilidad en el primer tanto de los gaúchos. Sin embargo, el golero valoró su estreno con la camiseta azul: "Es algo que uno espera desde pequeño. Siento que es recompensa al esfuerzo. Me sentí muy tranquilo e intenté demostrárselo a mis compañeros. Fue una muy linda experiencia".

"Llevo 10 años en el club, entonces siento que esto es una recompensa, a todo el esfuerzo hecho y al de mi familia. Creo que quedo en deuda con muchas cosas. Espero una revancha internacional y quiero seguir sumando para ser un arquero con mucha experiencia", aclaró.

Además, el joven portero contó cómo fue la sorpresa de su debut en la U: "Fue un poco raro cuando me enteré. Cada vez que me ha tocado estar en el banco he tratado de meterme en los calentamientos, de hacer las cosas bien por si me toca entrar, por si me necesita el equipo o si el técnico me lo pide".

"Ese día no me lo esperaba, pero me avisaron previo al partido con muy poco tiempo. Me lo tomé con calma, me sentí super tranquilo, intenté transmitirles mi tranquilidad a mis compañeros, para que mis propios compañeros puedan confiar en mí", agregó.

Finalmente, Campos agradeció el apoyo de sus compañeros y DT, y le dedicó unas palabras a la hinchada azul: "Matías, Bose, Gonzalo… la mayoría del equipo me ha tirado para arriba en todo sentido. Agradezco el apoyo de mis compañeros, del técnico y de muchas personas externas también".

"El hincha nunca te va a dejar de lado. He recibido muchos mensajes de apoyo y lo agradezco de corazón. Soy uno más y siento los partidos tanto como ellos, estoy con un poquito de bronca, pero tengo que seguir dándole para adelante", cerró.