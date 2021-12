El joven arquero de los Azules reconoció que no ha tenido conversaciones sobre su continuidad. En junio termina contrato y Santiago Escobar ya trae a su guardameta.

Cristóbal Campos advierte que aún no define su futuro en la U: "No he hablado con nadie"

Universidad de Chile ya da vuelta la página luego de haber estado nuevamente al borde de caer al descenso en el último Campeonato Nacional. Los Azules se salvaron con los justo de ir a la Primera B y ahora se enfocan en lo que será la próxima temporada.

Luis Roggiero le está dando forma a su proyecto para levantar a la U a lo más alto de Sudamérica y su primera gran decisión fue trae a Santiago Escobar. El técnico colombiano asume en los próximos días el fierro caliente que dejó Cristián Romero con la misión de pelear todo.

El estratega llega luego de un gran paso por Universidad Católica de Ecuador, equipo desde donde se quiere traer a una pieza clave. El arquero Hernán Galíndez es uno de los jugadores que arribará al CDA para potenciar al equipo, lo que abre otro problema.

Fernando de Paul no seguirá en la U y todo parece indicar que será el nuevo portero quien asuma la responsabilidad bajo los tres palos. Esto desplaza a Cristóbal Campos, uno que hace rato está pidiendo camiseta.

Cristóbal Campos y su futuro lleno de incertidumbre en la U

A sus 22 años, Cristóbal Campos es uno de los jugadores con mayor proyección en Universidad de Chile. Apadrinado por el propio Johnny Herrera, es el arquero que los hinchas piden para el futuro de la portería azul, aunque por ahora todo se queda en las ganas.

En conversación con Deportes en Agricultura, el guardameta habló sobre su futuro y dejó con el corazón en la mano a los hinchas. "Me quedan seis meses de contrato, no he hablado con nadie. Esa es mi realidad", señaló. "Hoy estoy trabajando para mantenerme en el club, pelear el puesto", agregó.

Para Campos, más allá de lo que pueda pasar, lo más importante es seguir entrenando para cuando se le necesite. "Lo que he venido haciendo siempre trabajar y trabajar, las veces que me tocó estuve preparado. Es lo que me deja tranquilo".

Finalmente dijo que no le preocupa la posible llegada de Hernán Galindez y que peleará para ser titular. "Hablando de lo personal, siempre trabajo para tener frutos el día de mañana, continuidad. Mi competencia es conmigo mismo, las veces que me tocó jugar creo que lo hice bien pese a no tener continuidad".

En Universidad de Chile tendrán que ponerse las pilas para renovar a una de sus jóvenes figuras si no quieren perderla a costo cero. Por ahora, no hay ni acercamientos al respecto, lo que una vez más deja mal parada a una directiva que está lejos de ser lo que los hinchas esperan.