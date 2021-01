Cristián Traverso: "Salas y Fuentes son los mejores jugadores con los que compartí en una cancha"

Cristián Traverso, ex defensa de Universidad de Chile, recordó su paso por nuestro país en la década de los 90s y reconoció que Ronald Fuentes y Marcelo Salas fueron los mejores jugadores con los que compartió camarín en su carrera.

"Desde chico, Marcelo siempre fue guapo, rápido y con un gran poder de definición. Lástima que se fue a River (ríe). Tuve la oportunidad de tener grandes compañeros, pero Ronald en defensa y Marcelo en delantera, son los mejores jugadores con los que compartí en una cancha. Recuerdo esa Libertadores que nos robaron en 1996. Esa copa era de nosotros, pero ya está. Esa época fue muy buena", dijo el ex Boca Juniors en diálogo con LUN.

Sobre Ronald Fuentes, bromeó: "A ese macabeo siempre le gané en el pool. Mirá que era bueno para eso. Para el pool, digo. Jugábamos bastante con Ronald, a quien siempre admiré".

#Pronóstico | ¡Llegó el día! Un Superclásico donde puede pasar de todo. ¿Se la juegan? ¿Quién gana?



El OSO de @CoolbetChile tiene una sorpresa de aquellas para los hinchas �� https://t.co/nXyvRSjHnN — RedGol (@redgol) January 17, 2021

Luego, añadió: "Era un jugadorazo, el mejor compañero de zaga que tuve. Era extraordinario, y de no tener esos problemas en la rodilla, habría llegado quién sabe dónde. Me alegro que esté entrenando y ojalá algún día pueda volver a la U".

Además, Traverso esboza una crítica a Universidad de Chile, pues dice que ha querido acercarse, pero no ha recibido respuesta: "He querido colaborar con la U. Ofrecí alianzas con PSG y Porto, pero nunca me llamaron. Me preguntó qué le da la U a esa gran hinchada. Un paseo por el CDA, por ejemplo. Deberían abrir el lugar para que la gente fuera a distraerse a hacer un asado".

Finalmente, recordó a los rivales más duros que tuvo en Chile: "No sabes lo que nos hacían sufrir el Tunga González, el Beto Acosta, Fernando Vergara. Qué decir de Hugo Brizuela, mañoso; Pedro González y Mario Véner. Delanteros complicados, pero gracias a eso aprendí bastante".