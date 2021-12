Universidad de Chile se juega la permanencia en la Primera División este domingo cuando reciba a Unión La Calera. Los Azules ya no tienen margen de error y, si quieren escapar de la zona roja, deben ganar como sea ante los Cementeros.

Pero en caso de que la U no saque el resultado esperado y con una serie de otros en el resto de la jornada del Campeonato Nacional, podrían terminar jugando el duelo de promoción. Ya sea ante Deportes Temuco o Deportes Copiapó, el Bulla deberá enfrentar el partido para definir al equipo que estará en la B la próxima temporada.

Este viernes en conferencia de prensa, Cristián Romero habló de cómo ha vivido el duro momento de los Azules y sorprendió al señalar que no estará presente en la banca si el equipo va al duelo de definición con el que gane la Liguilla. "Tengo un interinato de cinco partidos", lanzó de entrada.

"Una vez finaliza el domingo, termino mi participación y el club verá qué establece para el futuro del plantel profesional. Mi labor termina ahí", agregó.

Sin embargo, el técnico interino no escapó de su responsabilidad en el crítico comento que vive el Bulla. "Me siento muy responsable de lo que estoy haciendo. Sé que tengo un peso grande encima, hay una presión importante, pero estoy tranquilo. Sé que puede existir los dos escenario, me pongo en uno solo y así lo he hecho en los cuatro partidos que hemos estado, más allá del juego que no ha sido el que quisiera".

De hecho, Romero señaló que ve el mejor panorama y no se imagina en la promoción. "Pienso en el escenario de luz, no de sombra. Hay críticas y quizás tengan razón, pero no es que yo trabajara para salir a nada. Al contrario, hemos intentado, desarrollado aspectos que estaban deficitarios, pero siempre intentamos ganar. Es un escenario difícil, los jugadores son seres humanos que sienten. La gente cree que no, pero a todos los seres humanos le afectan las cosas".

"Hemos intentado mantener un entorno positivo, desde el primer minuto intentamos incorporar un área psicológica que trabajara lo mental y lo emocional. Llegamos a esta última estación pensando que no quedan más opciones y apelo a eso, al pundonor, la vergüenza deportiva para revertir esto y ganar el partido, que es lo que nos zafa de todo (...) Las cosas se enfrentan y estoy dispuesto a hacerlo, sea como sea no voy a cambiar. Incluso con la convicción más fuerte", agregó.

"Todo mi ser está deseando que nos salvemos"

La U tiene una tarea difícil este domingo ante Unión La Calera. Si no suman, quedarán muy complicados en la tabla de posiciones y solo un milagro les permitiría jugar la promoción, aunque para Cristián Romero las cosas no deben mirarse con tanta negatividad.

"Todo mi ser está deseando que nos salvemos. Tenemos que jugar, entrar con todas las ganas y fuerza para hacerlo. Todos mencionan que no hemos mostrado nada, que he mostrado algo positivo pero se encuentran con el juego... Es una realidad, pero sigo confiando. No puedo dejar de hacerlo, nos queda una oportunidad, dependemos de nosotros y espero que sea el momento para revertir todo y ganemos", señaló.

Para cerrar, recalcó que en la U "hay una estructura, la practicamos en la semana para llegar arriba y cuando no tenemos el balón recuperar lo más rápido para estar cerca del arco rival. Espero que pueda darnos resultados para ganar, salvarnos y dejar tranquila a la gente que está preocupada y nerviosa con lo que vive el club en este momento".