Universidad de Chile tiene uno de los partidos más importantes de su historia este lunes en el Campeonato Nacional. Los Azules chocan con O'Higgins en un duelo donde deben ganar si no quieren seguir sufiendo con el descenso.

El cuadro estudiantil cayó a la zona de promoción con el triunfo de Curicó Unido ante Santiago Wanderers y quedó a solo tres puntos de caer a la B de forma directa. Es por ello que en la previa, Cristián Romero conversó con los medio y se refirió al crítico momento que vive el equipo.

"Entendemos el escenario que tenemos hace varias fechas, estamos trabajando con el ánimo pensando en que vamos a salir de esta situación, tratando de darle hincapié a lo futbolístico, nuestro juego. Si bien perdimos los dos partidos, el desarrollo del juego fue distinto. No sumamos, pero hay situaciones que se mejoraron y mucho", señaló el técnico azul.

Relojito también reveló que ante el delicado momento que vive la U, los dirigentes por fin se movieron y entregaron su apoyo luego de semanas de silencio. "Eso al menos a mí me tiene con confianza, creo en los jugadores. El club está con mucha energía apoyando todo este trabajo, han estado cercanos a los jugadores todos los estamentos del club. El presidente cerca de los jugadores y plantel. Hemos tenido el apoyo, el saludo de mucha gente que está pendiente".

De hecho, para el técnico de los Azules este tipo de gestos ayudan a salir del hoyo. "Hay mucha gente preocupada por lo que vive el club y hemos recibido muestras de cariño, afecto y cercanía de parte del club. Comprendemos la situación, pero esto nos abriga de esperanza para revertir esto futbolísiticamente, es el camino que buscamos".

No se mete con Wanderers y confía en revertir la crisis

Mientras la U y Huachipato intentan escapar del desceso, Santiago Wanderers ya selló la pérdida de la categoría. Pero los Caturros, en medio de las polémicas decisiones de Reinaldo Sánchez, decidieron jugar lo que queda de temporada con juveniles, lo que podría golpear de lleno a los Azules pensando en la tabla de posiciones, ya que este fin de semana chocan con los Acereros, rival directo.

"Son situaciones que no me compete. Estoy preocupado de lo que necesitamos nosotros. Las decisiones de otra institución no me corresponde a mí opinar. Tengo una, pero no la diré. Tal como ocurrió el domingo, no me puedo meter en designaciones, no me corresponde. Lo que sí es lo que pasó en el campo, y ahí el impartir justicia no estuvo a la altura", destacó Romero recordando hasta el Clásico Universitario con la UC.

Pero pese a todo lo crítico que está pasando la U, Relojito confía en darlo vuelta. "¿Por qué no? El escenario que se pinta es real y no lo desconozco, pero mi intención es revertir eso. Me hago cargo en la medida que corresponde, pero le transmito a los jugadores que confío en ellos, tienen fútbol para hacerlo. Uno tiene que mantener esa regularidad y jugar al máximo todos los partidos, para eso tiene que estar la mejor gente en el campo".

"Más allá de la manera, me interesa la actitud con la que entremos. Tenemos que jugar al máximo y eso es lo que pretendo. Hay capacidad técnica para sacar adelante cualquier partido, así quedó demostrado ante Católica. Confío en que haremos una buena presentación y nos alcance para ganar ese partido", complementó.

Finalmente el técnico adelantó lo que será el duelo con O'Higgins y por dónde pasará la clave para quedarse con la victoria. "Me parece que los partidos se ganan y se pierden en el mediocampo, creo mucho en eso. Si dominamos en esa zona, vamos a tener más posibilidades de poder sacar adelante la tarea, pero hay que jugarlo. Tenemos fe y confianza, creo en mis jugadores y ellos creen en lo que les estamos transmitiendo. Estamos confiados en que este será el partido para conseguir el resultado que necesitamos".