Chorri Palacios se saca la mochila de los 20 goles por torneo: "No soy el reemplazante de Larrivey"

Cristián Palacios arribó este año a Universidad de Chile tras la salida del goleador Joaquín Larrivey, algo que no le preocupa al ex ariete de Unión Española quien no quiere pensar que llega a sustituirlo.