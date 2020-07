Cristián Castañeda y su polémica salida de la U: “No hicimos una campaña tan paupérrima como la de Beccacece”

Cristián Castañeda recordó el paso que tuvo junto a su hermano Víctor Hugo y Luis Musrri al mando de Universidad de Chile en 2016, pues, a pesar de alcanzar una clasificación a torneos internacionales, fueron desvinculados de la institución.

En entrevista exclusiva con Emisora Bullanguera se refirió en extenso a ese periodo y explicó que “la verdad, no fueron las mejores instancias. La U no venía bien con Sebastián Beccacece, un DT, supuestamente, muy capaz y entendido, pero le fue mal. Llegamos nosotros y fue complicado”.

“Es un mea culpa que tenemos, de que no nos manejamos de la manera que hubiésemos querido. Me hubiese gustado que nos diesen un año, por lo menos. Y eso que no hicimos una campaña tan paupérrima como la anterior. Nos faltaron prácticamente días para cumplir los tres meses, y no se puede conseguir tantas cosas en ese tiempo”, agregó.

El ex jugador Azul fue parte del cuerpo técnico comandado por Víctor Hugo y Luis Musrri. (FOTO: Agencia Uno)

“Hubo cosas más allá de lo netamente futbolístico que no nos permitieron continuar en la U. Parece que a alguien le dio miedo que siguiéramos en el cargo, porque a fin de año íbamos a hacer algunos cambios que no les iban a gustar a todo el mundo. Espero volver a participar en un cuerpo técnico que dirija a la U, porque creo que algo quedó pendiente”, dijo.

En la misma línea, complementó que “yo tengo mucho respeto por todos, no quiero individualizar y chocarme con ídolos de la U. No vale la pena (…) A mí en lo personal me dolió mucho no seguir. En nuestro contrato estaba estipulado que si clasificábamos a una copa internacional nos quedábamos. Y en efecto, logramos clasificar a una copa internacional, pero nos terminaron echando igual. Eso te dice un poco de lo que se vivió. Es un dolor que va a ser difícil que subsane. Nosotros también tuvimos una cuota de responsabilidad, que ya conversamos con mi hermano, con “Lucho”, con los que se tenía que hablar”.

Gastón Fernández

Pero eso no fue lo único que habló, porque también tuvo palabras sobre la Gata Fernández, quien llegó como una de las grandes figuras del fútbol argentino, pero que no pudo plasmar en cancha con la camiseta de la U.

“Nosotros le exigíamos un poquito más, que nos ayudará en la recuperación, fue el único problema que hubo. En algún momento, Víctor declaró que esperaba más de Gastón, como se espera de todos los jugadores. Él se sintió aludido y creo que eso fue el principio de algunos problemas en el camarín”, expresó.

El futbolista argentino fue uno de los más criticados por la hinchada en ese periodo. (FOTO: Agencia Uno)

“Después en una entrevista señaló que no anduvo bien en el equipo. Entonces, que lo dijéramos nosotros no le gustó, pero después fue capaz y lo dijo. Son cosas que de repente no se entienden. Mi hermano lo dijo, que quería un poco más de él. Y como era el jefe, Gastón se sintió atacado por todos. Son cosas que suceden, que uno tiene que aprender a llevarlas. En esa época, el camarín de la U era complicado de manejar, y esa fue una de las razones por la que los resultados no se dieron. Pero, como dije, son cosas del pasado”, sentenció.