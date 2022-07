El Superclásico del fútbol chileno es un partido que históricamente ha despertado las más acaloradas reacciones entre aquellos que rodean el espectáculo, desde hinchas hasta comentaristas, y ese fue el caso reciente de Patricio Yáñez y Cristián Caamaño, quienes protagonizaron una ruda discusión en Deportes en Agricultura al hablar de las alternativas que tiene Universidad de Chile para recibir a Colo Colo.

La fecha 20 del Campeonato Nacional 2022 trae consigo la edición 192 del clásico grande del balompié criollo y el Romántico Viajero tiene varias bajas para chocar con el Cacique en el Estadio Fiscal de Talca, a lo que se refirió Caamaño en la última edición del programa deportivo.

“Si la U lograra recuperar a Ojeda, tiene en mediocampo y ataque lo mejor. Tendría a Ojeda, Poblete, Aránguiz, Osorio, Assadi, Palacios, Junior Fernandes, Ronnie Fernández, Franco Lobos, entonces uno podría decir: ‘la U tiene buenos jugadores de mediocampo hacia arriba como para hacer daño’”, apuntó de entrada, aunque Yáñez lo interrumpió de inmediato.

“Son los mismos que hemos criticado… No los vengamos a descubrir ahora y poner el velo de que son extraordinarios jugadores para empatar la cancha”, lanzó ácido el Pato, que tuvo respuesta inmediata de Caamaño.

“Yo no te interrumpí y te deje terminar”, respondió de vuelta el periodista deportivo. Así, el exfutbolista que vistió de albo y azul no se quedó atrás y lejos de calmar, encendió todo indicando que "vale disculpa, me equivoqué, pero no vengamos ahora. Hemos criticado durante no sé cuántas fechas la llegada de López y ahora tiene un buen equipo, no pues, no es tu discurso Cristián y te lo digo en tu cara”.

Ahí, el comunicador deportivo también rostro de ESPN aclaró toda la situación argumentando que “yo no hablo de equipo, hablo de individualidades, y las individualidades no hacen un equipo, estás equivocado”. Y el campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos se lanzó. “No, no estoy equivocado, porque lo has criticado permanentemente y ahora dices que tiene un tremendo equipo para arriba”, disparó.

“¿Dije tremendo?”, preguntó Caamaño. “Dijiste que tiene muy buen equipo”, lanzó de vuelta Yáñez. “¿Cuándo dije que tiene tremendo equipo? No he dicho tremendo, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Dije que tiene buenos jugadores, no he dicho buen equipo. Es que no me has escuchado, y no me has dejado terminar”, devolvió Caamaño.

“Dale, tienes razón, yo me equivoqué”, lanzó para cerrar Yáñez con un tono molesto. Pero ese no fue el final de la acalorada discusión en los estudios de Radio Agricultura.

Caamaño se explayó y apuntó que “la U para atrás es cualquier cosa, no tienes ni un jugador que tú puedas decir 'en la defensa puedo recurrir a este tipo que me va afirmar a Morales, Andía, Navarrete, Tapia y los que puedan estar', si a eso le sumas el problema permanente de la U de controlar el partido da lo mismo que recupere todos los hombres en ataque y da lo mismo que tenga los mejores jugadores del mediocampo porque el equipo no tiene un eje de juego".

Según el periodista, la U "no tiene a qué aferrarse cuando tienen el balón, porque cuando lo tienen lo primero que pilla es tratar de que Osorio pueda ganar en un mano a mano, es el único argumento que tiene la U para desequilibrar, que el chico Osorio agarre la pelota y que se lleve en velocidad dos o tres y pueda sacar un centro”. “Y como es lagunero no lo hace siempre”, agregó Yáñez.

Caamaño retomó la palabra y dice que Osorio “tiene cuatro o cinco apariciones por partido, es un chico que tiene que aprender, que está mal rodeado y está mal trabajado colectivamente el equipo y eso lo perjudica, pero tiene todas las condiciones para que en un tiempo prudente, si es que lo corrigen y lo llevan y rodean bien puede explotar".

"Entonces la U hoy no tiene absolutamente nada a lo cual aferrarse, no tiene jerarquía, no tiene sistema, no tiene eje y tampoco tiene ese resorte psicológico que uno podría decir ‘sabes qué, la U tiene ese temple que estos partidos se los está jugando’, porque la historia reciente con grandes jugadores, con malos jugadores y con mediocres jugadores indican que la U para estos partidos no está preparada”, añadió, y Pato Yáñez volvió a la carga.

“A mí me llama la atención que ahora (Caamaño) encuentre que la U tiene muy buenos jugadores…”, apuntó. “¿Vas a seguir?”, le consultó Caamaño. “No no, estoy tratando de aterrizar la idea. Pero tu crees que la U, con lo golpeada que viene, ¿está capacitada para hacerle partido a Colo Colo?”, salió jugando Yáñez.

“No, para nada. Lo que digo es que con las bajas de Colo Colo no creo que haya tanta diferencia como se estableció en la primera rueda, que Colo Colo le pueda hacer tres goles en los primeros 15 minutos”, cerró Caamaño.