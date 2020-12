Cristián Caamaño revela que directiva de la U sospecha del retiro de Walter Montillo: "No confían mucho"

Walter Montillo ha generado un verdadero terremoto al interior de Universidad de Chile previo al clásico con Universidad Católica. El argentino reveló este jueves al plantel que se retirará del fútbol una vez termine la actual campaña, solo días después de confirmar que no renovará con el club.

El gallito al que llegó la ardilla con la directiva de Azul Azul lo llevó a cumplir su promesa de colgar los botines con la camiseta del bulla. Sin embargo, en la interna del club parecen estar muy desconfiados de sus palabras.

En la última edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño analizó la situación del 10 y reveló que en la directiva sospechan de las verdaderas intenciones que tiene al hacer público todo el drama.

Walter Montillo se ha transformado en el jugador clave de la U esta temporada. Sin embargo, decidió poner fin a su vínculo cuando termine su contrato. Foto: Agencia Uno

"En la dirigencia sienten que hicieron todo lo que podían con Montillo, pero recalcan: es la tercera vez que se retira", lanzó de entrada el periodista.

"No vaya a ser cosa que en la estrategia que ha planteado, de hablar el lunes, con la barra ayer y ahora con los jugadores... no vaya a ser cosa que prepare el camino, que deje a todos tranquilos con el retiro el 31 de enero y después, fuera del país, tome una decisión en reversa y cambie el panorama", agregó.

Finalmente, Caamaño recalcó lo que sienten en Azul Azul con la ardilla. "Hoy, lo único concreto, es que se retira cumpliendo su palabra en Universidad de Chile el 31 de enero, pero en la U dicen que empiece a entrenar para el domingo, cosa que no ha hecho o no ha podido, para ver qué pasará después del 31 de enero, porque en los retiros de Montillo no confían mucho", cerró.

Hasta ahora, desde el cuadro estudiantil no se han referido a los dichos del argentino.