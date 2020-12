Cristián Caamaño asegura que Universidad de Chile no renuncia a Walter Montillo y va a ofertar para que se quede un año más

Este lunes Walter Montillo anunció que no seguirá en Universidad de Chile la próxima temporada. Palabras que calaron muy fuerte en la parcialidad azul y que obligaron rápidamente a los dirigentes universitarios a buscar una solución para buscar apagar el incendio.

En ese sentido, el periodista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, aseguró que Azul Azul no se quedará de brazos cruzados y buscarán una solución para que la Ardilla juegue en la U un año más.

“Las palabras de Montillo de no renovar con la U, a falta de 14 partidos para que termine la temporada, no dejó tranquilo, no gustó. Al mismo tiempo, más allá salieron en horas de la tarde a aclarar con Rodrigo Goldberg que había una política del club, que no se salieron del molde por ningún futbolista, se dieron cuenta del impacto mediático de la situación", comenzó diciendo el profesional.

Asegurando que "están preparando un ofrecimiento formal para Montillo, para dar inicio el proceso de renovación”.

Según Caamaño “está el interés y la intención que este viernes se junten ambas partes a analizar esta oferta, que se le hará llegar en las próximas horas al representante y al jugador, y que sería el mismo contrato que tiene hoy, es decir, el 2020 se extenderá un año hasta el 2021 y bajo las mismas condiciones. De esta manera, el jugador se podría retirar en la U”.

Para el final, el periodista reitera que en Azul Azul esperan "que se cierre esto ojalá esta semana y así Montillo pueda estar tranquilo para el clásico universitario”.