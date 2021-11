El periodista nacional y rostro de ESPN y Radio Agricultura fue durísimo con el trabajo de Cristián Romero en la banca de Universidad de Chile. A su juicio, al Chuncho no le va a alcanzar lo mostrado en la lucha por la permencia y cree que, como mínimo, los azules van a la promoción.

Universidad de Chile necesitaba un triunfo frente a Cobresal por la penúltima fecha del Campeonato Nacional y no pudo salir de la racha de 12 partidos sin conocer la victoria. Los azules abrocharon el tercer empate que se suma a nueve derrotas en la recta final del torneo.

Un triunfo dejaba a la U mucho mejor posicionada en la lucha por la permanencia en Primera División, pero con el empato sin goles llegará a la última fecha peleando al filo por no caer en la promoción o el descenso directo.

El periodista de ESPN Radio Agricultura, Cristián Caamaño, fue durísimo con el entrador del Chuncho, Cristián Romero, en conversación con BolaVip.

“El principal problema con Cristián Romero es que le transmitió su miedo a los jugadores, ahí está la gran traba que tiene la U en la recta final del campeonato”, dijo Caamaño.

Sobre el reemplazante de Esteban Valencia en la banca azul, agregó que “no ha sabido transmitir un mensaje positivo y seguro y de que esto se resuelve siendo protagonista, ganando los partidos, él cree que empatando y siendo sólidos en defensa, la U va a terminar salvándose y se va a dar cuenta al final del torneo que esto no va a ser suficiente”.

“Lo más probable es que bajo esa lógica de Romero la U va a terminar descendiendo o tendrá una posibilidad grande, esperando los otros resultados, como mínimo jugar la promoción”, complementó el comunicador.

Por último Cristián Caamaño sentenció tajante que “Romero tuvo dos semanas para preparar un partido contra Cobresal y no avanzó ni un centímetro, se conformó con defender su arco y sobrevivir, y cuando tratas de sobrevivir con tan pocas armas, evidentemente no te va a salir bien, no vas a ganar”.