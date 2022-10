Universidad de Chile igualó sin goles en la primera semifinal de Copa Chile ante Unión Española, en un partido que recibió muchas críticas por el nivel de juego que mostró en el estadio CAP de Talcahuano.

Uno que analiza el encuentro fue el comentarista de Redgol en La Clave, Cristián Basaure, quien asegura que a los azules se les fue complicando el panorama con las lesiones de Nery Domínguez y Luis Casanova.

"No fue un buen compromiso, sobre todo por todo lo que le pasó a la U en el primer tiempo con dos lesiones musculares de sus centrales, de jugadores que son bastión de Miranda. Lo supo sobrellevar sobre la marcha, con Navarrete que no es central y terminó jugando", destaca Basaure.

El ex jugador también detalla en que no estuvo presente Emmanuel Ojeda, quien estaba suspendido, quien le entrega un balance en la mitad de la cancha al equipo de Sebastián Miranda.

"Después el no tener a Ojeda por suspensión, donde Seymour no hizo un mal partido, pero le da otra cosa cuando está Ojeda. Ese triángulo que destacaba de la U de los dos centrales y el volante no estaba ayer o estuvo poco en cancha. Desde esa mirada, un poco vinculando lo que dijo Miranda en conferencia, es positivo porque el equipo no perdió, mantuvo el rombo con distintas posiciones, porque entró Gallegos y terminó jugando por interior por derecha, creo que en Assadi estuvo el mejor jugador del partido", precisa.

Por lo mismo, se atreve a dar una crítica por lo mostrado en cancha, por las grandes detenciones del juego, más allá que cree que la U sale bien parada con los problemas que tuvo dentro del partido.

"Es poco el análisis táctico, porque estuvo muy friccionado. Siento, una crítica en general que venimos conversando, el hecho de los reclamos constante, la simulación, corta el juego, la intensidad, no hay ayuda con el arbitraje. Va mermando un partido que tuvo mucha fricción, más conflicto humano que fútbol, pero la llave queda abierta para el próximo miércoles, pero dentro del contexto del partido es un punto ganado para la U", finaliza.