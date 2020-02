Corte de Apelaciones acoge recurso por cierre de la galería sur para hinchas de la U

Este viernes la Corte de Apelaciones acogió el recurso de reposición presentado por el abogado e hinchas Azul Álvaro Delgado, por el cierre de la galería sur del Estadio Nacional, luego de los incidentes ocurridos en los partidos de Universidad de Chile ante Curicó Unido e Inter de Porto Alegre.

Ante esta situación, Estadio Seguro, la Intendencia y Azul Azul tienen cinco días para hacer llegar los informes sobre los incidentes y justificar esta decisión. De esta manera, la Séptima Sala podrá revisar la documentación y determinar si otorga la orden de no innovar, según informó Publimetro.

No obstante, el abogado Delgado expresó que en el caso de no concretarse la orden de no innovar recurrirá a otras instancias judiciales invocando la Ley del Consumidor o la Ley Zamudio, por considerar esta medida discriminatoria.

Además, en entrevista con La Tercera, Delgado expresó que la medida era “discriminatoria y arbitraria, en la que pagan justos por pecadores. No tiene razón de ser que yo, que no hice nada, ni siquiera pueda comprar una entrada para otro lugar del estadio”.