Hace algunas semanas el gerente deportivo de Universidad de Chile defendió su trabajo asegurando que hoy por hoy el plantel de la U es mejor que el del año pasado. Lo cierto es que comparando las formaciones titulares tipo del 2021 y 2022 no hay dudas y Luis Roggiero estuvo muy lejos de la realidad en sus palabras.

Universidad de Chile mantiene y acrecienta las dudas que el año pasado tuvieron al Chuncho descendiendo a Primera B por varios minutos en la última fecha del Campeonato Nacional. El trabajo de Luis Roggiero no da soluciones y todo apunta a que el camino tampoco está siendo el correcto este 2022.

Y más allá de los errores en la elección del director técnico Santiago Escobar, y la conformación de un plantel totalmente desequilibrado, llamó la atención el análisis del gerente deportivo de Azul Azul, quien aseguró hace algunas semanas que el equipo de la U este año es mejor que el anterior. Entonces veamos…

Hernán Galíndez llegó al arco tras no renovarse el contrato de Fernando De Paul. Ambos pueden mostrar tapadones vistiendo la camiseta de la U, pero hay algunas diferencias. Si bien el ecuatoriano lucha por ser el titular de su selección en el Mundial de Qatar 2022, a la par del equipo ha ido de más a menos y desde el Superclásico se ve dubitativo con rebotes de más. Por otro lado, el plus del Tuto es que conoce el medio. Empate entre el ex y el actual meta de los azules.

Yonathan Andía sigue siendo el lateral derecho, con la salvedad que inicia otra campaña sin mostrar un juego que genere confianza en la parcialidad azul. Es decir, suma un punto negativo respecto al año anterior.

El boliviano José María Carrasco ocupa el lugar de Osvaldo González, hoy en Huachipato. Josema pelea por un lugar en la selección del país del norte, pero ciertamente la solidez defensiva no es su fuerte por ahora. Y Rocky compensaba su bajón lógico por la edad con su experiencia, timing y buen juego aéreo, además de ser un jugador querido en el Chuncho que, de una u otra forma, generaba tranquilidad y un mínimo orden en la zona central de la zaga. Gana Osvaldo González.

Ignacio Tapia es el reemplazante de un Ramón Arias que se echa de menos. Más allá de los errores individuales y colectivos de la U el año pasado, Cachila le daba seguridad y ganas a la defensa azul, argumentos que el ex Huachipato por ahora está muy lejos de mostrar. Además, el uruguayo estaba en alza y sumaba en ataque. Se había ganado el cariño de los hinchas. Cosas del destino, puede que Carrasco o Tapia se afirmaran con González o Arias al lado, pero entre Arias y Tapia es Cachila el que gana por goleada.

De Marcelo Morales, el joven lateral izquierdo de 18 años, qué se puede decir. Se ganó un puesto y lo mantiene en parte por la incapacidad de Luis Roggiero para armar un plantel equilibrado. Mucho no se le puede criticar con una gran responsabilidad sobre los hombros, la que trata de sacar adelante aún con aroma a cadete.

Sebastián Galani se fue a la tetracampeona Universidad Católica y a los hinchas azules les dolió. No sólo por su partida a uno de los archirrivales, sino porque el volante era uno de los puntos altos cuando jugaba el año pasado, mostrando chispazos de poder dar más si lo colectivo mejoraba. Por ahora nada que hacer Israel Poblete, que tampoco fue más con Huachipato el 2021. Gana Galani.

Álvaro Brun es un misterio y recién conoce el medio. Por ahora tampoco se le han visto luces de ser un mediocampista que pueda echarse el equipo al hombro, mientras el 2021 Mario Sandoval dejó la impresión que podía dar un poquito más, opacado por el mal rendimiento colectivo. Con mejor salida y habilidad, gana el primo de Charles Aránguiz.

Luis Felipe Gallegos y Gonzalo Espinoza son dos mediocampistas habilidosos. El empuje del Bulldog era contrarrestado muchas veces por su exceso de ímpetu y lagunas, pero tampoco el ex Creta de Grecia parece tener las condiciones para ser la solución azul. Empate entre Gallegos y Espinoza.

El arma letal de Jeisson Vargas es su tremenda pegada junto a buen fútbol y trato de balón, pero no lo ha podido demostrar hasta ahora. Por su parte, Cañete en 2021 dejó la impresión de deuda. Sin embargo, el ex mediocampista azul mostró cositas que tienen esos jugadores distintos y hoy la U lo extraña. Gana Cañete.

Pablo Aránguiz sigue en la U, pero el puesto de segundo delantero es hoy del Uruguayo Cristian Palacios. El Chorri ha sido refuerzo y registra seis goles en seis partidos, triplete incluido contra La Calera en el debut. Su punto negro son los penales contra Colo Colo, pero queda la sensación que, con un mediocampo mejor conformado, el charrúa y Ronnie Fernández pasarían de abrazo en abrazo versus la incapacidad de Aránguiz para consolidar pese sus grandes capacidades. Gana Palacios.

Ronnie Fernández ocupa el lugar dejado por Joaquín Larrivey. No hay dudas de quién es el ex Wanderers. Su entrega y facilidad de gol tienen al oriundo de Punta Arenas como el regalón de los hinchas y a nadie le molesta que se ponga la jineta de capitán. Es un líder. Pero el fantasma de Larrivey y sus 20 conquistas el año pasado son muy grandes para contrarrestar en apenas semanas. Queda la duda de cómo sería un ataque con ambos y el Chorri Palacios, pero entre Ronnie y Larrivey, por ahora gana el argentino.

Así las cosas, y en un hecho preocupante, la U 2021 que estuvo a detalles de descender a la B le gana por paliza al actual once tipo de Santiago Escobar en Universidad de Chile 2022. Fin de año puede significar otro gran dolor de cabeza para los hinchas azules.

Cabe recordar que el plantel con el que partió Universidad de Chile el año pasado fue conformado por Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, maquillado a mitad de temporada por Roggiero con Junior Fernandes y el juvenil venezolano Anderson Contreras.