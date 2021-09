Aún falta una fecha por disputar del Campeonato Nacional y en Universidad de Chile ya piensan en el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, partido programado para el próximo 26 de septiembre en el estadio El Teniente de Rancagua.

En ese sentido, el técnico Esteban Valencia conversó con La Tercera sobre este compromiso y aseguró que “para nosotros es un lindo desafío, tremendo, porque entendemos que tenemos la responsabilidad de estar a la altura de lo que es ese partido”.

En la misma línea, complementó que “lo vamos a jugar con la mayor ilusión posible, con el objetivo de ganar, porque uno no puede entrar a la cancha con la carga de la historia o la estadística, porque eso está para romperse”.

Al ser consultado sobre cómo encontró al equipo tras la salida de Rafael Dudamel, mencionó que “los resultados marcan mucho los estados de ánimo de los planteles y uno puede entender que el equipo, seguramente, venía tratando de colocar todas sus capacidades en pos de ellos. Pero, lamentablemente, no pudieron darse bajo el mando de Rafael y vino la decisión de su salida”.

"No me molesta este puesto, porque mientras uno trabaje en el club, debe enfrentar los desafíos de la manera más profesional posible. Además, estas situaciones pasan y van a seguir pasando y si uno sigue estando en el club, siempre va a tener la disposición. Pero no porque uno lo busque, sino porque el club te lo pide. Después, quizás, uno va a tener las ganas de ser entrenador de un primer equipo y estas experiencias me van a servir", agregó.

Finalmente, sobre su situación contractual con la U, sentenció que “mi primer objetivo será regresar al lugar donde yo estaba y ojalá estar a cargo de una de las categorías competitivas de la etapa formativa. Después veré para dónde va mi camino, pero -tras esta experiencia- va a estar el ánimo y las ganas de estar en un equipo profesional. Claro que para ello, hay que esperar oportunidades y escuchar proyectos”.