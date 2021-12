El presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, reconoció las dificultades que ha vivido el club para renovar a Leonardo Gil. Sin embargo, aseguró que el Colorado es prioridad y no se rendirán hasta sellar su estadía en el Monumental.

Colo Colo se está armando de la mejor manera posible para afrontar los desafíos venideros en la próxima temporada, donde lucharán por el Campeonato Nacional y Copa Libertadores, instancias para las que confía en mantener a Leonardo Gil.

El pase del Colorado pertenece al Al-Ittihad de Arabia Saudita y su continuidad en el plantel albo se ha puesto en entredicho debido al alto precio a pagar, sin embargo, el volante es esencial en el proyecto liderado por Gustavo Quinteros.

En ese contexto el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, alzó la voz en punto de prensa para refrerirse al asunto y llamar a la calma, sin esconder que las tratativas no han sido del todo fáciles.

"Es prioritario que (Leonardo Gil) pueda continuar en Colo Colo, él tiene toda la convicción de hacerlo", comenzó diciendo.

El timonel albo aclaró que "es una situación que no ha sido fácil, el mercado chileno no es competitivo con otros mercados otros a nivel mundial, por lo tanto no es fácil".

"No sólo tenemos que buscar esa continuidad, son varios jugadores que queremos mantener la base del plantel, ojalá poder reforzar en algunas posiciones. Haremos llegar una propuesta formal por Leonardo Gil haremos el mayor esfuerzo que podamos", explicó.

Valladares dejó en claro que "no quiero aventurarme a decir si está más dentro o fuera. La intención de ambas partes es que se pueda quedar. Vamos a hacer el mayor esfuerzo económico que podamos, se lo hemos manifestado a su representante".

"Ojalá llegar a un punto de acuerdo, pero hay que ver y atender cuales los montos que podemos llegar. Vamos a hacer el mayor esfuerzo que esté en nuestras manos", insistió el timonel albo.

De paso, el presidente de ByN reflexionó en el presente financiero de Colo Colo. "Hay que terminar de ajustar los valores, son montos elevados para la situación actual que vivimos en Colo Colo. Existen pérdidas del año anterior de cuatro mil millones, una caja muy complicada".

"Hemos tenido aforos reducidos, afortunadamente hubo un trabajo importante de la administración en la cual hemos sumado y vamos a confirmar varios acuerdos comerciales que ayudarán muchísmo. Debemos ser cautos. Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible todo lo que esté a nuestra manos para ojalá asegurar la continuidad de Leo", cerró Valladares.