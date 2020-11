Camilo Moya y la situación de Colo Colo: "Lo que esté pasando el archirrival, creo que a nosotros no nos importa"

Cambiaron las caras en Universidad de Chile luego del categórico triunfo del fin de semana ante Santiago Wanderers 3-0 con goles de Walter Montillo, Gonzalo Espinoza y Joaquín Larrivey.

Al revés de lo que pasa en el cuadro universitario se vive en Macul, donde Colo Colo volvió a perder y se complica en el fondo de la tabla de posiciones.

Este martes Camilo Moya atendió a los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul, donde fue consultado por la difícil situación que atraviesan los albos, algo que para el mediocampista "no es de su interés".

"Yo por mi parte me enfoco acá en la U. Lo que esté pasando el archirrival, creo que a nosotros no nos importa", afirmó de entrada.

Agregando que "a nosotros lo único que nos importa es sumar de a tres y poder estar lo más alto posible. En mi caso, a mí no me importa en la tabla cómo esté el archirrival, sino que me importa sumar de a tres nosotros".

En esa misma línea, Moya da a conocer los objetivos de Universidad de Chile en el actual torneo, donde no descarta ir por el título pese a lo lejos que está la UC.

"Lo que nosotros queremos es clasificar a una copa internacional y si se nos van dando las cosas también poder llegar a ilusionarse con el campeonato. Pero hay que ir paso a paso. Si se da esa opción de salir campeón, obviamente que iremos por el campeonato", cerró.