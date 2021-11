Cobresal no se mueve de El Salvador para recibir a Universidad de Chile y aún no decide si recibe a los hinchas de la U

Con el pobre empate que obtuvo Universidad de Chile ante O´Higgins en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, quedó apenas a un punto del descenso directo y sólo gracias a la diferencia de goles se está salvando de jugar el partido de promoción.

Por tal razón, las dos fechas que le quedan a la U son de terror, más aún, si en el próximo partido enfrenta a Cobresal en El Salvador, el mismo equipo que mandó a Segunda División a los universitarios en el torneo de 1988.

Pese a que aún no está programado este match lleno de morbo, este encuentro se jugaría el domingo 28 de noviembre en horario a definir y, aunque se especuló que el cuadro minero podría trasladarse a otra ciudad como lo hizo en la definición del campeonato en 2017 con Colo Colo (jugó en La Serena), Redgol tomó contacto con Juan Silva, su gerente deportivo, que no sólo ratifica localía, si no que también se refiere a la posibilidad de recibir hinchas azules.

"No sé quién tiró ese rumor (de jugar en otra ciudad), eso nunca ha existido. Salió que íbamos a La Serena pero eso es un volador de luces", asegura Chamaco.

¿Habrá hinchas de Universidad de Chile?

Otra duda que existe es si los hinchas de la U podrán trasladarse a El Salvador para apoyar a su equipo y tomarse el estadio El Cobre como pasó en 1994 cuando repletaron ese recinto.

"Eso lo definirá el Directorio en una reunión, no tengo información todavía", cierra Juan Silva.