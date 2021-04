Claudio Borghi pide a Gonzalo Espinoza a la selección chilena: "No sólo por lo que juega, le entrega mucho temperamento al equipo"

Pese al mezquino comienzo de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional donde apenas empató con Huachipato en el Estadio El Teniente de Rancagua, hay un jugador que para Claudio Borghi destaca en la U y tiene nivel de selección.

El comentarista de TNT hace rato viene diciendo en el panel de Todos Somos Técnicos, que el volante Gonzalo Espinoza, tiene la capacidad suficiente para ser alternativa para Martín Lasarte en La Roja de todos.

"Yo lo digo hace mucho tiempo sobre Gonzalo Espinoza, cuando él decidió ir al extranjero tenía muy buen rendimiento, es un jugador que puede hacer dos funciones en el mediocampo: jugar adelante de la defensa y también que se desprende, y hace goles, ha hecho goles", asegura el Bichi en conversación con Redgol.

Agregando que "para mi le falla a veces el temperamento y estando bien, para mi es un jugador que estando en un buen nivel, es un jugador de selección, no sólo por lo que juega le entrega mucho temperamento a todo el equipo".

Y en ese sentido, Borghi no entiende cómo ningún entrenador de la Roja le dio la confianza. "Yo creo que muchos técnicos lo desperdiciaron, donde en tiempos de muy buen rendimiento no lo llamaron y después entró en una espiral donde más que él, fue su equipo y no pudo ser importante, a mi me gusta mucho", explica.

Eso sí, hay esperanza para Espinoza porque tal cómo dice el ex entrenador de Colo Colo "creo que hay momentos donde el jugador puede ser importante, y Lasarte lo conoce".

Consultado por las razones de su gusto personal por el Bulldog de la U, Claudio Borghi relata que "me gusta que siempre está disponible cuando el equipo está mal, o no funciona bien, él asume el papel de protagonista, de empuje, de demostrarle a los compañeros que hay que ganar, y también lo reitero, ahí se le escapan los palitos de la fila porque pierde el control y ya está grande para seguir haciéndolo. Espinoza te sirve para atacar y defender en el mediocampo, yo creo que los partidos se ganan y se pierden en ese sector de la cancha y son pocos los jugadores que te pueden dar eso".