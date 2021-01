Lo más leído del 2020 | Claudio Borghi cara a cara con Walter Montillo: "No estoy de acuerdo con esta mala decisión que tomas"

Una de las noticias más comentadas del último trimestre deportivo de 2020 fue el bombástico anuncio de Walter Montillo de que a final de temporada dejará Universidad de Chile para retirarse, y que la camiseta de la U será la última que se pondrá.

La reacción de los hinchas no se hizo esperar y demostraron por redes sociales primero, y luego acudieronen masa al Centro Deportivo Aazul para intentar convencer a la Ardilla de que de pie atrás.

Uno que no tuvo pelos en la lengua para decirle al crack universitario que estaba equivocado, fue Claudio Borghi, que le dijo cara a cara a Montillo que estaba cometiendo un error.

Una sentida y honesta conversación tuvieron Claudio Borghi y Walter Montillo en el programa Todos Somos Técnicos donde el Bichi, fiel a su estilo, le dijo directamente y a la cara a la Ardilla que no está para nada de acuerdo con su decisión de retirarse del fútbol al no renovar en Universidad de Chile.

“No estoy de acuerdo. Salvo que tengas planes muy especiales con tu familia y tus hijos que no quieras compartir, no estoy de acuerdo con esta mala decisión que tomas”, sentenció de entrada el campeón del mundo mientras la Ardilla escuchaba muy atento al otro lado de la línea.

“Nosotros siempre decimos ‘hay que jugar el tiempo que se pueda’. No tengo el gusto de conocerte, de tomar un café o compartir una charla, pero si me dices ‘Gordo, ¿qué piensas? ¿Estoy para seguir?’, te diría ‘Walter, te queda mucho para dar’. Si no, te diría ‘deja el fútbol, porque el fútbol ya te dejó’”, prosiguió el tetracampeón con Colo Colo.

Asimismo, recalcó que “creo que eres egoísta al no compartir con nosotros todo ese talento que tienes. Ojalá no te arrepientas. Estás completamente vivo, no eres un ex jugador que juega cada tanto, eres un tipo activo, el club depende de ti, tus compañero. Salvo que tengas un proyecto que no conozco, pero para mí es una pena”.

Tras la intervención de Borghi, Montillo contestó con un respetuoso “te admiro mucho, no sólo por ser argentino y todo lo que nos diste, sino que me pareces una persona muy correcta”.

Luego explicó su decisión. “¿Sabes qué pasa? Le tomo valor a la palabra. Y dije que iba a ser mi último club cuando llegué. No me iba a sentir bien si me iba a jugar a otro lado. A ver si se entiende: no podría haber dormido tranquilo vistiendo otra camiseta si hace tres meses dije que éste era mi último club”, justificó.

Finalmente, Montillo dijo que “por ahí si en ese momento no decía nada, pasaba esto y me iba a otro lado. Me siento bien, estoy bien. Tengo problemas físicos como todos, pero me siento apto para seguir jugando. Vine a cumplir un sueño que tuve desde que me fui: volver y tratar y de ayudar al club”.